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Hürriyet'ten Sayit Durmaz ve Behlül Aydın'ın haberine göre, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, ezeli rakibi Demet Akalın’ın kendisine açtığı davalarda uzlaşmaya gitmek istediğini belirtmesiyle ilgili sorulara, “Bana da uzlaşma teklifi geldi. Karşılıklı ben de uzlaşmayı kabul ettim. Gerek yok mahkemeleri böyle konular ile meşgul etmeye” dedi.