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        Haberler Magazin Hande Yener, Ece Seçkin ve Murat Dalkılıç, şampiyonluk kutlamasında sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Hande Yener, Ece Seçkin ve Murat Dalkılıç, şampiyonluk kutlamasında sahneye çıktı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, kupasını kaldırdığı gecede Hande Yener, Ece Seçkin ve Murat Dalkılıç sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:17
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        Şampiyonu coşturdular
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5'inci maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 84 - 68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

        Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.

        Fenerbahçe, 2024 - 2025 sezonunda; EuroLeague, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu sonucu elde ettiği üç kupayla, 3'te 3 yaparak tarihi bir başarıya imza atarken, şampiyonluk kutlamaları da büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

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        Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlama gecesi renkli anlara sahne oldu.

        Hande Yener

        Gecede Fenerbahçeli ünlü şarkıcılar; Hande Yener, Ece Seçkin ve Murat Dalkılıç sahne alarak şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

        Murat Dalkılıç

        Ünlü şarkıcılar, söyledikleri şarkılarla tribünleri coşturdu.

        Ece Seçkin

        Hande Yener, Ece Seçkin ve Murat Dalkılıç, kutlamadan fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #HANDE YENER
        #Murat Dalkılıç
        #fenerbahçe beko
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