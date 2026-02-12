Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Faizsiz kredi veren bankalar listesi
Bankaların faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları devam ediyor. Kredi ve avans tutarlarını artıran bankalar, aynı zamanda ilk kez müşteri olacaklar için de faizsiz finansman imkânları sunuyor. İşte güncel faizsiz kredi veren bankalar listesi
Faizsiz kredi veren bankalar güncellendi. 2026 Şubat ayında faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların hangileri olduğu merak konusu oldu. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
QNB
3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi!
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
Toplam 85.000 TL yüzde 0 faizsiz
DENİZBANK
3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
İŞ BANKASI
3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!
GARANTİ BANKASI
3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan Sigortasız, masrafsız, faizsiz kredi!
3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap!
AKBANK
Mobilden Akbanklı olanlara özel %0,99 faizli, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!