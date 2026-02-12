Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Faizsiz kredi veren bankalar listesi

        Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Faizsiz kredi veren bankalar listesi

        Bankaların faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları devam ediyor. Kredi ve avans tutarlarını artıran bankalar, aynı zamanda ilk kez müşteri olacaklar için de faizsiz finansman imkânları sunuyor. İşte güncel faizsiz kredi veren bankalar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 13:31 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Faizsiz kredi veren bankalar güncellendi. 2026 Şubat ayında faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların hangileri olduğu merak konusu oldu. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        2

        QNB

        3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi!

        3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

        Toplam 85.000 TL yüzde 0 faizsiz

        3

        DENİZBANK

        3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi!

        3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

        4

        İŞ BANKASI

        3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!

        1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

        5

        GARANTİ BANKASI

        3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan Sigortasız, masrafsız, faizsiz kredi!

        3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap!

        6

        AKBANK

        Mobilden Akbanklı olanlara özel %0,99 faizli, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Taksilerde yeni dönem
        Taksilerde yeni dönem
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi