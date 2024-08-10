Hangi Friends karakterinin kişilik tipi size daha yakın? Sevilen sitcom dizisinin ikonik karakterlerine yakından bir bakış!
Friends tüm zamanların klasiği ve birçok genç ve yetişkin için favori bir sitcom. Diziyi izlediğinizde, sanki Central Perk'te oturuyor, gülüyor ve o efsanevi grubun bir parçası olarak yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Friends, pek çok yetişkin için 'günü, haftası ya da yılı iyi geçmediğinde' günlük bir terapi dozu olmuştur. Sizin için beş "arkadaşımızın" karakter özelliklerini bir araya getirdik. İşte detaylar!
Tüm farklı kişilikler, Friends izleyicisini benzersiz bir şekilde diziye bağımlı kılan kahkaha ve ilgi çekici sohbetler için mükemmel bir reçete oluşturur. Friends, ruh haliniz ya da günün hangi saatinde olursanız olun, tüm zamanların en sevilen dizisi sayılabilir. Peki siz bu farklı karakterlerden hangisine daha yakın hissediyorsunuz?
MONİCA
Monica kesinlikle A Tipi bir kişiliğe sahip olarak tanımlanabilir. Bu kişilik tipi son derece rekabetçi, sabırsız ve mükemmellik için isteklidir. Şef olarak çalışan Monica, çok yüksek derecede kontrol sahibi olmayı sever. Her şeyin kendi istediği gibi yapılmasını ister. Meydan okumaları sever ve her zaman kazanmak ister.
Bu rekabetçi davranışını "en iyi en kötü masöz" olmayı kabul ettiğinde de görebiliriz... bir şekilde en iyi olduğu sürece! Bu rekabetçi ruh, her yıl herkes için en iyi Noel hediyelerini almasını da sağlıyor.
Monica'nın mükemmeliyetçiliği OKB (Obsesif-kompulsif bozukluk) sınırında da olabilir. Takıntılar her şeyin mükemmel bir düzen içinde olması ihtiyacını içerirken, zorlantılar genellikle aşırı temizliği içerir. Bu tür kişiler düşüncelerini kontrol edemezler ve bu isteklerinin yerine getirilmesine ihtiyaç duyarlar.
Evde hiçbir şeyin belirlenen yerin dışında olmasına tahammül edemez. Emma'nın oyuncaklarını oynaması için düz bir çizgi halinde yeniden düzenlediğinde veya Chandler'ın alternatif kariyer seçenekleri için renk koordinasyonlu, alfabetik olarak düzenlenmiş bir klasör yaptığında takıntısı görülebilir.
CHANDLER
Chandler grubun en komiğidir ve rahatsız edici durumlarda kıvrak zekası ve şakalarıyla tanınır. Mizahı, kendi kendine meydan okuyan ve alaycı olarak nitelendirilebilir.
Mizahı, ebeveynlerinin boşanması nedeniyle yaşadığı çocukluk travmasını gizlemek için kullanır. Çocukluk travmasının bu şekilde bastırılması bazen onu duygularını ifade etmekten aciz hale getirir. Monica'nın ölümünden bahsederek Chandler'ı ağlatmaya çalıştığı ve Chandler'ın tek bir damla gözyaşı dökmediği zamanı hatırlıyor musunuz?
Psikolojide sık sık, ebeveynlerinizle olan bağlanma türünüzün yetişkin ilişkilerinizdeki bağlanma tarzınızı belirleyeceği söylenir. Chandler boşanmış ebeveynler ve şiddetli kavgalarla büyüdü ve annesi onu sık sık ihmal ederdi.
Bu durum yetişkin ilişkilerinde korkulu-kaçınmacı bağlanma stiline yol açarak bağlanmaktan korkmasına neden oldu. Chandler ne zaman bir ilişkinin ciddileştiğini hissetse hep kaçardı.
RACHEL
Her zaman görünüşü ve dış görünüşüyle meşgul olan Rachel, klasik bir narsisttir. Narsistler şişirilmiş bir benlik görüşüne sahiptir ve dünyanın onlara bir şeyler borçlu olduğunu düşünürler.
Büyüklenme duyguları, şişirilmiş bir ego, kişinin dış görünüşüyle meşgul olması ve hak sahibi olma duygusu narsisizmin belirtileridir.
Rachel liseden itibaren popüler bir amigo kız olmuş, burnundan utandığı için burnunu yaptırmış ve babasının parasıyla geçinen bir alışverişkolik olmuştur.
Ancak Barry'yi mihrapta terk edip ailesinden uzaklaştıktan ve Monica'yla yaşamaya başladıktan sonra ayakları yere basmaya ve kendi kendine yetmeye başladı.
Narsisizmi o kadar da kötü değildi. Alışveriş ve moda konusundaki mükemmel zevki sayesinde sonunda büyük bir giyim şirketinde iş bulmuş, Bloomingdales'ten Ralph Lauren'e kadar yükselmiş ve sonunda Paris'te bir iş teklifi almıştır.
ROSS
Hepimiz Ross'u meşhur "Ara vermiştik!" cümlesiyle tanıyoruz ve Ross'un içe dönük bir kişiliğe sahip olduğundan zaten şüphelenmiş olabilirsiniz. Çocukken dışarıda oynamak yerine hep içeride kalmak ve dinozorlarla oynamakla ilgilenmiştir. Ayrıca diğer karakterlere göre daha uzlaşmacıdır, bu da onu çatışmadan kaçınmak istediği için insanları memnun eden biri yapar.
Ayrıca ilk doğan çocuktur ve bu nedenle onu Monica'dan daha çok seviyor gibi görünen ebeveynlerinin favorisidir. Ross açıkça maskülen bir kişiliğe sahip değildir, ancak çok şefkatli ve duygusaldır. Üç kez boşanmış olmasına rağmen, bunun iki çocuğunu etkilemesine izin vermez.
İçe dönük tipler yavaş ve istikrarlı oldukları için işlerin yavaş ilerlemesinden hoşlanırlar. Ross'un ilk evliliği yedi yıl sürmüştür çünkü her şey onun rahat ettiği hızda ilerlemiştir.
Ancak ikinci ve üçüncü evlilikleri hızla çökmüştür. İçe dönük kişiler çatışmalardan kaçınmayı sever ve olayları kendilerine saklamayı tercih ederler. Ross Emily ile evlenirken Rachel'a karşı hala bastırılmış duygular besliyordu ve nikah masasında Emily'nin adı yerine Rachel'ın adını söylediğinde bu bir "dil sürçmesi" olarak ortaya çıktı.
PHOEBE
Phoebe kategorize edilmesi karmaşık bir kişilik. Tuhaflıkları ve gariplikleri kesinlikle anormal çocukluğundan kaynaklanıyor. Annesi intihar etmiş ve üvey babası hapiste.
Biyolojik babası onu terk etmiş ve ikiz kız kardeşi onun hayatıyla hiç ilgilenmiyor. Çocukluk travması yetişkinlik dönemini büyük ölçüde etkilemiştir. Phoebe'de muhtemelen çocukluğundan kaynaklanan hafif şizofrenik davranışlar da görülmektedir.
Tam bir şizofreni teşhisi kadar yoğun olmasa da, Phoebe'de şizotipal kişilik bozukluğu vardır. Bu bozuklukta alışılmadık inançlar ve algılar, mantıksız fikirler, küçük halüsinasyonlar, garip duygusal tepkiler ve hafıza sorunları gibi belirtiler vardır.
Bu tür özellikler Phoebe'de sıklıkla görülür - bazen birinin söylediği bir şeyi tekrarladığında unutur, annesinin ruhunun bir kedide olduğu halüsinasyonunu görür, yaşlı bir kadının ruhunun içinde hapsolduğunu hisseder, arkadaşlarının sorunlarına mantıksız çözümler getirir ve herhangi bir şok edici habere garip tepkiler verir.
JOEY
Joey uyumlu ve rahattır - bazen o kadar rahattır ki seçmelere gitmeyi unutur. Hiçbir suçluluk duygusu hissetmeden evinde şezlongunda uzanmayı seviyor.
Tipik bir B tipi kişiliğe sahiptir. Bir aktör olarak, kişiler arası becerilerde iyidir. Kalın kafalıdır ama kendisine şaka yapıldığında bunu asla kişisel algılamaz. Yemek konusundaki takıntısı ve genel şapşallığıyla diziye mizah katar.
"How you doin?" onun en popüler sloganıdır ve her kadının ona aşık olmasını sağlayacağına inanır. Kötü bir niyeti olmamasına rağmen, klişeleşmiş bir kalp kırıcıdır.
Kaynak: Science ABC