Hangi Friends karakterinin kişilik tipi size daha yakın? Sevilen sitcom dizisinin ikonik karakterlerine yakından bir bakış!

Ayrıca ilk doğan çocuktur ve bu nedenle onu Monica'dan daha çok seviyor gibi görünen ebeveynlerinin favorisidir. Ross açıkça maskülen bir kişiliğe sahip değildir, ancak çok şefkatli ve duygusaldır. Üç kez boşanmış olmasına rağmen, bunun iki çocuğunu etkilemesine izin vermez.