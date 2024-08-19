Birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bu gıdaları bir arada tüketmek sağlığınız için tehlike oluşturuyor!
Bazı gıda kombinasyonları, sağlık açısından risk taşıyabilir ve sindirim sorunlarından zehirlenmeye kadar çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir. Hangi gıdaları bir arada tüketmenin tehlikeli olduğunu bilmek, bu risklerden kaçınmanıza yardımcı olabilir. İşte birlikte tüketmekten kaçınmanız gereken besinler ve bunların oluşturabileceği tehlikeler!
Yemek seçimlerimiz, yalnızca lezzetleri değil, sağlığımızı da doğrudan etkileyebilir. Özellikle bazı gıdalar bir arada tüketildiğinde, beklenmedik tehlikelere yol açabilir. İşte beraber tüketmekten kaçınmanız gereken gıdalar!
BU BESİNLERİ BİRLİKTE TÜKETMEYİN!
Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında önemli bilgiler verdi. Bazı gıdalar tek başına tüketildiğinde hiçbir zarar vermezken, birlikte alınınca biyoyararlılığını kaybedebilir. Hatta vücutta toksik etkilere sebebiyet verebilir.
SÜTLE BERABER TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR
Sütün kendisi gibi yüksek aminoasit içeren başka besinlerle birlikte tüketilmemesi gerekir. Örneğin; tavuk, balık, peynir, yumurta ve yoğurt süt ile birlikte tüketildiğinde alınan fazla protein karaciğeri yorarak vücutta toksik etkiye sebebiyet verebilir.
YOĞURTLA BERABER TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR
Balık ile yoğurt tüketildiğinde zehirler anlayışı çok yanlış bir anlayıştır. Balık eğer bayatsa bayat olduğu için vücutta bazı sorunlara sebebiyet verebilir. Ama bunun yoğurtla bir alakası yoktur. Ancak ; yoğurtla sirke ve koruğun asla tüketilmemesi gerekmektedir. Ayrıca turp ve terenin de asidik etkisi yüksek olduğundan yoğurtla tüketilmemesi önerilir.
SOĞANLA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER
Doğal bir hastalık önleyici olan soğan, neredeyse bütün yemeklerle tüketilebilir. Lakin sarımsak ve soğanın birlikte yenmesi mide ve bağırsak asidasyonun artırdığı sebebiyle kesinlikle beraber tüketilmemesi gerekir.
KIRMIZI ETLE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER
Kırmızı et yüksek amino asite ve hem demiri içeriğine sahiptir. Sarımsak ve sirke amina asitler biyoyararlılığı azaltır bu sebeple birlikte tüketilmesi uygun görülmez.
Aynı zamanda fazla kalsiyum demir emilimini azaltacağından süt grubu ürünlerle birlikte tüketilmesi biyoyararlılık bakımından uygun görülmez . Ama limonda bulunan ascorbik asit demir emilimini artırdığından birlikte gönül rahatlığıyla tüketilebilir.
MEYVELERLE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR
Meyvelerde fruktoz isimle meyve şekeri bulunmaktadır. Bu şekerle başka şekerlerle birleştiği zaman şeker alkollerine dönüşür bu sebeple meyveleri şekerle veya bal reçel çikolata gibi şekerli ürünlerle tüketmek diyabet insülin direnci açısından oldukça tehlikelidir. Şekerli gıdalarla birlikte tüketmekten kaçınmalısınız.