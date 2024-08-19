YOĞURTLA BERABER TÜKETİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR

Balık ile yoğurt tüketildiğinde zehirler anlayışı çok yanlış bir anlayıştır. Balık eğer bayatsa bayat olduğu için vücutta bazı sorunlara sebebiyet verebilir. Ama bunun yoğurtla bir alakası yoktur. Ancak ; yoğurtla sirke ve koruğun asla tüketilmemesi gerekmektedir. Ayrıca turp ve terenin de asidik etkisi yüksek olduğundan yoğurtla tüketilmemesi önerilir.