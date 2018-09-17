Hangi göğüs tipine hangi sütyen kullanılır?

17.09.2018 - 16:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hangi göğüs tipine hangi sütyen kullanılır? İşte göğüs tipleri ve göğüs tiplerine göre kullanılması gereken sütyenler...

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YUVARLAK GÖĞÜSLER

Göğüsleriniz yuvarlak ve dolgunsa, destekli sütyen kullanmanıza gerek yok. İnce ve desteksiz sütyen sizin için yeterli olacaktır. 

FARKLI YÖNLERE BAKAN GÖĞÜSLER 

Eğer göğüslerinizin arasında boşluk varsa, göğüslerinizi toplayacak t-shirt sütyenler tercih etmelisiniz. 

BÜYÜK AMA FARKLI YÖNLERE BAKAN GÖĞÜSLER 

Eğer göğüsleriniz büyük ama aralarında boşluk varsa o zaman yan kısımlarını toparlayarak ortaya itecek sütyenler ideal. 

ZAYIF GÖĞÜSLER 

Altları üst kısımlarından daha kalın olan ve enine doğru genişleyen göğüsleriniz varsa o zaman destekli sütyen kullanmalısınız. 

ALT KISMI DOLGUN BÜYÜK GÖĞÜSLER 

Eğer göğüslerinizin alt kısımları üst kısımlarından daha dolgunsa ve büyükse o zaman balkon tipi sütyenleri asla kullanmayın. Sizin sütyeniniz göğsünüzü tamamen kapatmalı. Çan şeklinde göğüse sahip olan kadınlar mutlaka büyük göğüsleri kaldıracak sütyen kullanmalılar. 

BİRİ KÜÇÜK BİRİ BÜYÜK GÖĞÜS 

Asimetrik ölçülerde olan bu göğüs şekli pedi çıkarılan sütyenler tercih edin. Birine göre daha büyük olan sütyeninizdeki pedi çıkarın ve göğüs boyutlarınızı eşitleyin. 

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