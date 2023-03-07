YSK İLE HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi. Buna göre, 36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak. Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu.