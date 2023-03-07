Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 YSK ile il il milletvekili sayıları: Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta seçim kararı alınacağını ve beklendiği üzere Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlandığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından illerin milletvekili sayıları gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu, birçok kişi tarafından merak edilen illerin milletvekili sayılarını açıkladı. İşte YSK ile il il milletvekili sayıları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 YSK ile il il milletvekili sayısı belli oldu!

    Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimleri için illerin milletvekili sayılarını açıkladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre  İstanbul, Ankara, İzmir,Bursa ve deprem bölgelerindeki milletvekili sayıları belli oldu. Peki, "Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?" İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile İstanbul, Ankara, İzmir il il milletvekili sayısı...
  • Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 YSK ile il il milletvekili sayısı belli oldu!

    YSK İLE HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi. Buna göre, 36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak. Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu.
  • Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 YSK ile il il milletvekili sayısı belli oldu!

    Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında, Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada, TÜİK tarafından 31 Aralık 2022 tarihli veriler esas alınarak, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı paylaşıldı.

    36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak.
  • Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 YSK ile il il milletvekili sayısı belli oldu!

    DEPREM BÖLGELERİNDE VEKİL SAYISI DEĞİŞTİ Mİ?

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis'i etkilemişti.

    11 il toplam 98 milletvekilini Meclis'e gönderiyor.

    YSK, 31 Aralık 2022 nüfus kayıtlarını dikkate aldığından dolayı, depremin etkilediği 11 ilde seçmen ve milletvekili sayısında değişiklik olmadı.
  • Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 YSK ile il il milletvekili sayısı belli oldu!

    2 İL 2 VEKİL DEĞİŞTİ

    YSK açıklamasına göre, Bayburt ve Tunceli daha önceki seçimlerde toplam 4 milletvekilini Meclis'e gönderirken, bu seçimlerde birer milletvekilini Meclis'e gönderecek. Bayburt ve Tunceli'deki vekiller ise Kocaeli ve Sakarya'ya geçti. Böylece Kocaeli 14, Sakarya da 8 milletvekilini Meclis'e gönderecek.
  • Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 YSK ile il il milletvekili sayısı belli oldu!

    HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

    Adana 15

    Adıyaman 5

    Afyon 6

    Ağrı 4

    Amasya 3

    Ankara 36

    Antalya 17

    Artvin 2

    Aydın 8

    Balıkesir 9

     

    Bilecik 2

    Bingöl 3

    Bitlis 3

    Bolu 3

    Burdur 3

    Bursa 20

    Çanakkale 4

    Çankırı 2

    Çorum 4

    Denizli 7

    Diyarbakır 12

    Edirne 4

    Elazığ 5

    Erzincan 2

    Erzurum 6

    Eskişehir 6
  • Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 YSK ile il il milletvekili sayısı belli oldu!

    Gaziantep 14

    Giresun 4

    Gümüşhane 2

    Hakkari 3

    Hatay 11

    Isparta 4

    İçel 13

    İstanbul 98

    İzmir 28

    Kars 3

    Kastamonu 3

    Kayseri 10

    Kırklareli 3

     

    Kırşehir 2

    Kocaeli 14

    Konya 15

    Kütahya 5

    Malatya 6

    Manisa 10

    Kahramanmaraş 8

    Mardin 6

    Muğla 7

    Muş 3

    Nevşehir 3

    Niğde 3

    Ordu 6

    Rize 3

    Sakarya 8

    Samsun 9

    Siirt 3

    Sinop 2

    Sivas 5
  • Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 YSK ile il il milletvekili sayısı belli oldu!

    Tekirdağ 8

    Tokat 5

    Trabzon 6

    Tunceli 1

    Şanlıurfa 14

    Uşak 3

    Van 8

    Yozgat 4

    Zonguldak 5

    Aksaray 4

    Bayburt 1

    Karaman 3

    Kırıkkale 3

    Batman 5

    Şırnak 4

    Bartın 2

    Ardahan 2

    Iğdır 2

    Yalova 3

    Karabük 3

    Kilis 2

    Osmaniye 4

    Düzce 3

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.