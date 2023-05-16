Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Türkiye seçimini yaptı: Kaç kadın milletvekili TBMM'ye girdi?

Türkiye 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, Meclis'e giren milletvekilleri büyük oranda belli oldu. Kadın milletvekilleri sayısında ise geçtiğimiz döneme oranla küçük de olsa bir artış kaydedildi. Hangi partiden hangi şehirde kaç kadın milletvekili Meclis'e girdi?

Türkiye seçimini yaptı: Kaç kadın milletvekili TBMM'ye girdi?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türkiye'de 56 milyona yakın kişi 14 Mayıs'ta sandığa giderek oy kullandı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tura kalırken, milletvekilliği seçimlerinin sonuçları belli oldu.

Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı yüzde 49,46 ile TBMM'de çoğunluğa ulaştı. Millet İttifakı'nın oranı ise yüzde 35,02 oldu.

Peki TBMM'ye giren kadın milletvekili oranı nasıl?

28. Dönem Parlamentosu'nda seçilen 600 milletvekilinin 479'u erkek, 121'i kadın. Siyasi partilerin çıkardığı kadın milletvekili sayıları ise şöyle; AK Parti (AKP) 50, Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi (YSP) 30, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 30, İYİ Parti 6, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 4, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1.

Geçmiş dönemlere kıyasla oran ne?

27. Dönem Parlamentosunda Meclis'e giren 600 milletvekilinin 103'ü kadın, 497'si erkekti. 26. Dönem Parlamentosunda yüzde 14,7 olan kadın temsili oranı, 27 Dönem Parlamentosunda yüzde 17,1'e yükselmişti. Bu oran bu dönem yüzde 20.16'ya yükseldi.

Hangi şehirlerde hangi kadın milletvekilleri TBMM'ye girdi?

Adana

MHP, Adana'da 2 milletvekili çıkardı, bu kişilerden biri de Ayşe Sibel Ersoy oldu. İYİ Parti'de Adana'da 2 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Ayyüce Türkeş. YSP'nin tek Adana milletvekili ise Tülay Hatımoğulları Oruç oldu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da seçilen tek CHP milletvekili, Burcu Köksal oldu.

Ağrı

YSP, Ağrı'da 3 milletvekili çıkardı, milletvekillerinden ikisi ise Nejla Demir, Heval Bozdağ oldu. Ağrı'dan 1 milletvekili çıkaran AKP'nin ismi Ruken Kilerci.

Ankara

Ankara 1. Bölge'de AKP'nin 4 milletvekili çıktı. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;

Jülide Sarıeroğlu

Zehranur Aydemir

CHP ise Ankara 1. Bölge'de 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;

Gamze Taşçıer

Aliye Timisi Ersever

Ankara 2. Bölge'de 6 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen tek kadın milletvekili Zeynep Yıldız oldu.

CHP'nin Ankara 2. Bölge'de çıkardığı 3 milletvekilinden biri Semra Dinçer oldu.

AKP Ankara 3. Bölge'de 5 kadın milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri;

Leyla Şahin Usta

Asuman Erdoğan

CHP Ankara 3. Bölge'de 4 kadın milletvekili çıkardı, seçilen isim ise Aylin Yaman oldu.

Antalya

AKP Antalya'da 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekili ise Tuba Vural Çokal oldu. Antalya'da 6 milletvekili çıkaran CHP'den ise Aliye Coşar ve Serap Yazıcı Özbudun Meclis'e girdi.

Aydın

Aydın'da 3 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen kadın milletvekili Seda Sarıbaş.

Aydın'da 4 milletvekili çıkaran CHP'de ise seçilen isim Evrim Karaköz oldu.

Balıkesir

AKP'nin 4 milletvekili çıkardığı Balıkesir'de Meclis'e giren isim Belgin Uygur oldu.

Bartın

Bartın'da seçilen tek CHP milletvekili Aysu Bankoğlu.

Batman

YSP, Batman'da 3 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Zeynep Oduncu oldu.

Bitlis

Bitlis'te 2 milletvekili çıkaran YSP'den Meclis'e giren kadın milletvekili Cemile Turhallı Balsak.

Bursa

Bursa 1. Bölge'de AKP'nin 5 milletvekili seçildi, bu isimlerden biri de Emine Yavuz Gözgeç oldu.

Aynı bölgede CHP'nin 3 milletvekili seçildi, birisi de Jülide Akköprü.

Bursa 2. Bölge'de 5 milletvekili çıkaran AKP'nin kadın milletvekili Emel Gözükara Durmaz oldu.

Çankırı

Çankırı'da MHP'nin tek milletvekili Pelin Yılık, Meclis'e girdi.

Denizli

AKP'nin 3 milletvekili çıkardığı Denizli'de seçilen kadın milletvekili Nilgün Ök oldu.

CHP'nin de 3 milletvekilinden 2'si kadın oldu; Gülizar Biçer Karaca, Sema Silkin Ün.

Diyarbakır

YSP, Diyarbakır'da 8 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise, Halide Türkoğlu ve Sevilay Çelenk Özen

3 milletvekili çıkaran AKP'den ise Suna Kepolu Ataman seçildi.

Düzce

AKP, Düzce'de 2 milletvekili çıkardı. Bu isimlerden biri de Ayşe Kesir oldu.

Edirne

Edirne'de seçilen tek AKP milletvekili Fatma Aksal oldu.

Erzurum

Erzurum'da AKP'nin çıkardığı 4 milletvekilinden biri kadın oldu, o isim ise Fatma Öncü.

Meral Danış Beştaş da YSP'nin milletvekili seçildi.

Eskişehir

Eskişehir'de 2 milletvekili çıkaran AKP'nin bir ismi de Ayşen Gürcan oldu. 3 milletvekili çıkaran CHP'den Jale Nur Süllü seçildi.

Gaziantep

AKP'nin 8 milletvekili çıkardığı Gaziantep'te seçilen kadın milletvekili Derya Bakbak oldu.

YSP'nin tek milletvekili ise Sevda Karaca Demir.

Giresun

Giresun'da tek milletvekili çıkaran CHP'den kazanan isim Elvan Işık Gezmiş oldu.

Hakkari

Hakkari'den 3 milletvekili çıkaran YSP'den seçilen isimlerden biri de Öznur Bartin.

Hatay

CHP'nin 4 milletvekili çıkardığı Hatay'da Nermin Yıldırım Kara seçildi.

Isparta

İYİ Parti tek milletvekili Aylin Cesur seçildi.

İstanbul

İstanbul 1. Bölge'de AKP'nin 14 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekilleri ise sırasıyla şöyle;

Müşerref Pervin Tuba

Tuğba Işık Ercan

Behiye Eker

Ümmügülşen Öztürk

İstanbul 1. Bölge'de CHP'nin 12 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;

Gamze Akkuş İlgezdi

Elif Esen

İstanbul 1. Bölge'de İYİ Parti'nin 3 milletvekili seçildi. Seçilen isimlerden biri de Nimet Özdemir.

İstanbul 1. Bölge'de YSP'nin 2 milletvekili seçildi. Seçilen isimlerden biri de Keziban Konukcu Kok.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) seçilen isim ise Sera Kadıgil oldu.

İstanbul 2. Bölge'de AKP'nin 12 milletvekili seçildi. Kadın milletvekilleri ise şöyle;

Rabia Kalender İlhan

Büşra Paker

Sevan Sıvacıoğlu

Derya Ayaydın

Sena Nur Çelik

İstanbul 2. Bölge'de CHP'nin 8 milletvekili seçildi. Seçilen tek kadın milletvekilli ise Evrim Rızvanoğlu oldu.

İstanbul 3. Bölge'de AKP'nin 14 milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı. Seçilen kadın milletvekilleri ise;

Özlem Zengin

Rümeysa Kadak

Seda Gören Bölük

Nilhan Ayan

Yıldız Konal Süslü

Şengül Karslı

İstanbul 3. Bölge'de CHP'nin 11 milletvekili seçildi, Meclis'e giren tek kadın milletvekili ise Türkan Elçi oldu.

İstanbul 3. Bölge'de YSP'nin 4 milletvekili seçildi. Bu isimlerden Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Çiçek Otlu seçildi.

İzmir

İzmir 1. Bölge'de CHP'nin 7 milletvekili seçildi. Kadın milletvekilleri ise Sevda Erdan Kılıç ve

Seda Kaya Ösen oldu.

İzmir 1. Bölge'de 4 milletvekili çıkaran AKP'nin tek kadın milletvekili ise Şebnem Bursalı.

İzmir 1. Bölge'de İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu.

YSP'nin çıkardığı tek milletvekili ise Burcugül Çubuk oldu.

İzmir 2. Bölge'de CHP'nin 7 milletvekili seçildi. Bu isimlerden kadın olanı Gökçe Gökçen.

İzmir 2. Bölge'de AKP'nin 4 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekili ise Ceyda Bölünmez Çankırı oldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'tan 5 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen isimlerden biri de Tuba Köksal oldu.

MHP'nin seçilen tek milletvekili ise Zuhal Karakoç Dora oldu.

Kars

Kars'ta YSP'nin seçilen tek milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit.

Kastamonu

AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Kastamonu'da seçilenlerden biri de Fatma Serap Ekmekci oldu.

Kocaeli

AKP'nin 6 milletvekili çıkardığı Kocaeli'de seçilenlerden biri de Radiye Sezer Katırcıoğlu.

Konya

Konya'da AKP'nin 9 milletvekili seçildi, bu isimlerden biri de Meryem Göka.

Manisa

CHP'nin 4 milletvekilinin seçildiği Manisa'da seçilenlerden biri Selma Aliye Kavaf oldu.

Mardin

YSP'nin 4 milletvekili çıkardığı Mardin'de seçilenlerden ikisi kadın oldu. Bu isimler Saliha Aydeniz ve Beritan Güneş.

Mersin

CHP'nin 5 milletvekili çıkardığı Mersin'de Gülcan Kış seçildi.

AKP'nin 4 milletvekili çıkardığı Mersin'de Havva Sibel Söylemez seçildi.

YSP'nin 2 milletvekili çıkardığı Mersin'de Perihan Koca seçildi.

Muğla

CHP, Muğla'da 4 milletvekili çıkardı, bu isimlerden ikisi ise Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici oldu.

Nevşehir

MHP'nin tek milletvekili Filiz Kılıç seçildi.

Osmaniye

AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Osmaniye'de Derya Yanık seçildi.

CHP'nin ise seçilen tek milletvekili Asu Kaya oldu.

Sakarya

AKP'nin 5 milletvekili çıkardığı Sakarya'da seçilenlerden biri de Çiğdem Erdoğan Atabel oldu.

CHP'nin tek milletvekili ise Ayça Taşkent oldu.

Samsun

AKP'nin seçilen 5 milletvekilinden biri Çiğdem Karaaslan oldu.

Sivas

Sivas'ta AKP'nin seçilen 3 milletvekili ise Rukiye Toy oldu.

Şanlıurfa

AKP'nin 8 milletvekili çıkardığı Şanlıurfa'da seçilen isim Cevahir Asuman Yazmacı oldu.

YSP'nin 4 milletvekili çıkardığı Şanlıurfa'da seçilen isim Dilan Kunt Ayan.

Şırnak

YSP'nin 3 milletvekili çıkardığı Şırnak'ta Nevroz Uysal Aslan ve Ayşegül Doğan Dağlı seçildi.

Tekirdağ

CHP'nin 4 milletvekili çıkardığı Tekirdağ'da seçilen isimlerden biri de Nurten Yontar oldu.

AKP'nin 3 milletvekili çıkardığı Tekirdağ'da seçilen isimlerden biri de Çiğdem Koncagül.

İYİ Parti'den ise Selcan Hamşıoğlu seçildi.

Trabzon

CHP'nin Trabzon'da çıkardığı tek milletvekili Sibel Suiçmez oldu.

Tunceli

Tunceli'de YSP'nin çıkardığı tek milletvekili Ayten Kordu.

Van

YSP, Van'da 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise Pervin Buldan, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Gülderen Varlı.

Yalova

AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Yalova'da seçilen kadın milletvekili Meliha Akyol oldu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Isparta Belediye Başkanı'nın attan düşen kızı beyin kanaması geçirdi
GÜNDEM Belediye Başkanı'nı kahreden olay! Acilen ameliyata ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır
Muharrem İnce paylaşımı soruşturmasında yeni gelişme
GÜNDEM Muharrem İnce paylaşımı soruşturmasında yeni gelişme
Trafikte sırf korna çaldı diye kuryeye satırla saldırdı!
GÜNDEM Trafikte sırf korna çaldı diye kuryeye satırla ...
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları
Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü
GÜNDEM Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran ...
Seçimi kim kazandı? 2023 Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre hangi parti kazandı ve seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanı kim oldu?
GÜNDEM Seçimlerde oy sayımı sona erdi! İşte sonuçlar
Nisan ayı konut satışları
GÜNDEM Nisan ayı konut satışları
Seyir halinde yangın çıktı! Bolu'da otobüs küle döndü! - Güncel haberler
GÜNDEM Seyir halinde yangın çıktı! Otobüs küle döndü
Kamu işçisi zammı ne zaman alacak, yattı mı? Kamu işçisi zamlı maaş ödeme tarihleri ile maaş farkı ne zaman yatacak?
GÜNDEM Kamu işçisi zammı ne zaman yatacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.