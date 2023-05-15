Adayların oy oranının en fazla ve en az olduğu iller hangileri?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel
ABONE OL

Adayların oy oranının en fazla ve en az olduğu iller hangileri?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu iller de belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Cumhurbaşkanı adayı Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu

Adayların oy oranının en fazla ve en az olduğu iller hangileri?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adaylarının en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu iller de merak konusu oldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Cumhurbaşkanı adayı Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu. İşte oranlarla ilgili sonuçlar;

Recep Tayyip Erdoğan

En fazla oy aldığı il: Bayburt 38 bin 754 yüzde 78,86

En az oy aldığı il: Tunceli 9 bin 178 yüzde 16,20

Kemal Kılıçdaroğlu

En fazla oy aldığı il: Tunceli 45 bin 457 yüzde 80,26

En az oy aldığı il: Bayburt 7 bin 560 yüzde 15,38

Sinan Oğan

En fazla oy aldığı il: Iğdır 12 bin 304 yüzde 11,94

En az oy aldığı il: Batman 3 bin 941 yüzde 1,20

14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi Sonuçları için Tıklayınız

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidiyor!
GÜNDEM Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında
Tarlaya devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Tarlaya devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Silivri'de sürücü ganyan bayiine çarptı: 1 ölü
GÜNDEM Silivri'de bir sürücü ganyan bayiine çarptı: 1 ölü
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Milletimizin dediği olacak
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Milletimizin dediği ...
Son dakika: YSK Başkanı: Seçimler ikinci tura kaldı
GÜNDEM YSK Başkanı: Seçimler ikinci tura kaldı
"Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik"
GÜNDEM "Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik"
Son dakika: CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
GÜNDEM Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
Haber alınamayan vekil imamın cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Haber alınamayan vekil imamın cansız bedeni bulundu
8 yaşındaki Ahmet kanalda boğuldu
GÜNDEM 8 yaşındaki Ahmet kanalda boğuldu
Son dakika haberi: İzmir'de 5 kişinin öldüğü olayda yeni gelişme
GÜNDEM İzmir'de 5 kişinin öldüğü olayda yeni gelişme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.