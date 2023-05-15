Adayların oy oranının en fazla ve en az olduğu iller hangileri?

Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adaylarının en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu iller de merak konusu oldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Cumhurbaşkanı adayı Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu. İşte oranlarla ilgili sonuçlar;

Recep Tayyip Erdoğan

En fazla oy aldığı il: Bayburt 38 bin 754 yüzde 78,86

En az oy aldığı il: Tunceli 9 bin 178 yüzde 16,20