SPK, gerekli hukuki zemine sahip olmayan onlarca kripto para siteleri için yasal süreç başlattı. Söz konusu sitelerin Türkiye'de hizmet vermesi için gerekli izin ve tedbirleri almış olması ve lisans iznine sahip olması gerekiyor. SPK tarafından oluşturulan Geçici Liste'ye dahil olmayan platformların Türkiye'de faaliyet göstermesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Peki, hangi kripto para siteleri kapatılacak? İşte, detaylar...