Hangi liseye gittiğimi, yerleştiğimi nasıl öğrenebilirim? meb.gov.tr ve e-Okul giriş ile LGS lise tercih sonuçları öğrenme

LGS sınavında aldığı puana göre tercih yapan milyonlarca öğrenci lise tercih sonuçlarının açıklanmasıyla kazandığı liseyi merak ediyor. 25 Temmuz Pazartesi günü erişime açılan lise tercih sonuçlarının ardından adaylar "Hangi liseyi kazandım?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih sonucu öğrenme sayfası...

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR? e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir. E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!