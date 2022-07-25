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Haberler Gündem Hangi liseye gittiğimi, yerleştiğimi nasıl öğrenebilirim? meb.gov.tr ve e-Okul giriş ile LGS lise tercih sonuçları öğrenme
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Hangi liseye yerleştiğimi nasıl öğrenebilirim? e-Okul giriş ile LGS lise tercih sonuçları öğrenme

LGS lise sonuçlarının açıklanmasıyla "Hangi liseyi kazandım, hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?" aramaları hız kazandı. Meb.gov.tr sitesi üzerinden açıklanan LGS yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden de sorgulanabilecek. İşte e-Okul giriş ekranı ile meb.gov.tr lise yerleştirme sonucu öğrenme

Hangi liseye gittiğimi, yerleştiğimi nasıl öğrenebilirim? meb.gov.tr ve e-Okul giriş ile LGS lise tercih sonuçları öğrenme

LGS sınavında aldığı puana göre tercih yapan milyonlarca öğrenci lise tercih sonuçlarının açıklanmasıyla kazandığı liseyi merak ediyor. 25 Temmuz Pazartesi günü erişime açılan lise tercih sonuçlarının ardından adaylar "Hangi liseyi kazandım?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih sonucu öğrenme sayfası...

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

HANGİ LİSEYE GİTTİĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 20 Temmuz'da sona erdi.

LGS yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da, "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.

Sonuç sayfası için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

LİSE TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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