Hangi yaşta hangi çizgi film?

Çizgi film saatlerinin ebeveyn kontrolünde tutulmasını öneren psikologlar çocukların animasyonları izlerken anne veya babalarının yanlarında olmasının önemli olduğunu vurguluyorlar. Bu hem çocuk ile ebeveynlerinin kaliteli zaman geçirmesine yardımcı olurken çocuğun aklında oluşabilecek sorulara cevap vererek doğru yönlendirmenin de gerekliliğini vurguluyorlar.

Pedagoglar, 3 yaş altındaki çocukların ekran karşısında vakit geçirmesini önermiyorlar, bu yaş grubunun iletişim ve el becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere yönelmelerini tavsiye ediyorlar.

Yaş gruplarına göre film seçimleri yapılırken animasyonun içeriğinin kontrol edilmesi de bir başka önemli unsur. Hangi yaş grubuyla hangi film izlenebilir? 3-5, 5-7 ve 7-9 yaş gruplarına yönelik filmler ve içerikleri

Komşum Totoro / My Neighbor Totoro

3-5 yaş grubu, 1988 yapımı

Japon animasyon ustası Hayao Miyazaki’nin 1988 yapımı filmi Komşum Totoro, türünün en iyi örneklerinden biri ve kült olarak kabul ediliyor.

Profesör olan babaları ile birlikte kırsalda esi bir eve taşınan iki kız Satsuki ve Mei, evlerinin karşısındaki ormanda yaşayan büyüleyici ormanda olağanüstü arkadaşlıklar kurarlar.

Komşum Totoro, arkadaşlık, anlayış, cesaret, aile ve sorumluluk duyguları temelinde kurgulanmış büyüleyici bir hikaye sunuyor.

Hayvanlar Şehri / Zootropolis

3-5 yaş grubu, 2016 yapımı

Ünlü animasyon yönetmeni Byron Howard’ın imzasını taşıyan Hayvanlar Şehri, Disney’in konuşan hayvanlar konseptinde yaratılmış bir animasyon.

Birbirinden farklı sayısız tür hayvanın bir arada yaşadığı Zootropolis kenti, fillerden arılara kadar her türden hayvanın bir arada yaşadığı hayali bir şehirdir ve gizemli bir olayı çözmek için polis memuru Judy’nin yardıma ihtiyacı olacaktır.

Hayvanlar Şehri, farklılıkların kabulü, sosyal iletişim, sorun çözme, yardımlaşma, arkadaşlık duyguları üzerine kurulu bir hikaye anlatıyor.

Sihirli Plan / Klaus

3-5 yaş grubu, 2019 yapımı

Postacı akademisinin başarısız öğrencisi Jesper, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki buzlarla kaplı bir adaya göreve gönderilir. Jesper ve arkadaşı öğretmen Alva el yapımı oyuncaklarla dolu bir kulübede tek başına yaşayan Klaus ile tanışır.

Sihirli Plan, arkadaşlık, cömertlik, paylaşma, komşuluk, pes etmeme, yaratıcılık duygularını eğlenceli bir hikayenin içinde bir araya getiriyor.

Karlar Ülkesi / Frozen

3-5 yaş grubu, 2013 yapımı

Güçlü bir animasyon olan Karlar Ülkesi, Disney’in güçlü prenses karakterlerinden biri.

Yeni taç giyen ve Karlar Kraliçesi olan Elsa, kız kardeşi Anna’nın yardımıyla dağların ardına doğru bir yolculuğa çıkarlar ve bir yandan da Elsa güçlerini kullanmayı öğrenecektir.

Karlar Ülkesi, arkadaşlık, dayanışma, yardımlaşma, pes etmeme, güçlü kadın karakterler ve zorluklarla başa çıkma duygularıyla kurgulanmış etkileyici bir yapım.

Bir Böceğin Hayatı / A Bug’s Life

5-7 yaş grubu, 1998 yapımı

“Oyuncak Hikayesi” filminin ekibi tarafından yaratılan Bir Böceğin Hayatı, eleştirmenlerden en yüksek not almış animasyonlardan biri. Hikaye La Fontaine’in Ağustos Böceği ile Karınca masalının modern uyarlaması. Karıncalar Adası kışa hazırlanırken çekirge çetesine karşı mücadele edeceklerdir.

Bir Böceğin Hikayesi, liderlik, takım çalışması, adalet, beceri, farklılıkların kabulü ve cesaret duygularıyla eski bir masalı yeni bir hikayeye çeviriyor.

Kayıp Balık Nemo / Finding Nemo

5-7 yaş grubu, 2003 yapımı

Kült animasyonlardan biri olarak kabul edilen Kayıp Balık Nemo, çocuklar için eğitici olduğu kadar anne ve babalarına hitap eden akıllı esprileri ile çok geniş bir yaş grubuna hitap ediyor.

Balıkçılara yakalanan Nemo, evi olan Büyük Bariyer Resifi’ne geri dönmek için uzun ve çetin bir maceraya atılır.

Kayıp Balık Nemo’da çocuklar aile ilişkileri, ailenin sözünü dinlemenin önemi, fedakarlık, tehlikeler, arkadaşlık, korumacılık ve ev duygusu üzerine kurgulanmış özel bir hikaye.

Yukarı / Up

5-7 yaş grubu, 2009 yapımı

Disney’in en başarılı animasyonlarından biri olan Yukarı, her yaşa hitap edebilen etkileyici senaryosu ile ailece izlenmesi gereken önemli bir yapım.

78 yaşındaki Carl Fredricksen, Cennet Şelalesi’ne doğru bir yolculuğa çıkar, evinin tepesindeki balonlarla... Uçan evinde bir kaçak yolcu olduğunu fark edene kadar bir sorun yoktur.

Yukarı, aile, sevgi, mücadele, macera, arkadaşlık, çocukluk ve yaşlılık, hayal kurmak ve bu hayali gerçekleştirebilmek üzerine yaratıcı, eğlenceli bir yapım.

Oyuncak Hikayesi / Toy Story

5-7 yaş grubu, 1995 yapımı

Birincisinin ardından çekilen devam filmleriyle 4 animasyonluk bir seriye dönüşen Oyuncak Hikayesi bol ödüllü bir Pixar yapımı.

Eve yeni gelen Kovboy oyuncak, odadaki diğer oyuncaklara kendini kabul ettirmek için Astronot’la birlikte maceraya atılacaktır.

Oyuncak Hikayesi, arkadaşlık, işbirliği, oyuncaklar, güven, rekabet ve gerçek dünya duyguları üzerine örülmüş türünün en iyi örneklerinden biri.



Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? / How To Train Your Dragon?

7-9 yaş grubu, 2010 yapımı

Televizyona uyarlanan çizgi film serisi ve devam filmleriyle birlikte 3 dalda Oscar adaylığı almış Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?, eski bir Viking hikayesine dayanıyor.

Viking köyü, ejderhaların korkusu altında yaşamaktadır. Oysa Hiccup ve arkadaşları, ejderhaların o kadar da korkulacak hayvanlar olmadıklarını, onları eğiterek köy için faydalı hale getirilebileceklerini herkese gösterirler.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?, empati, vicdan, anlayış, zeka, fedakarlık, yaratıcılık duygularını muhteşem bir animasyon teknolojisiyle bir araya getiriyor.

Buz Devri / Ice Age

7-9 yaş grubu, 2002 yapımı

Devam filmleri de çekilen Buz Devri, daha küçük yaş gruplarına da izlettirilse de özellikle av-avcı ilişkisi ve diyaloglar açısından 6 yaş altı için tavsiye edilmemektedir.

Dünya buzullarla kaplanmış, hayvanlar için hayatta kalmak zorlaşmıştır. Uzun ve tüylü bir mamut, karizmatik ve dişli bir kaplan, muzır bir rakun birlikte yaşayabilecekleri uygun bir yer ararken bir bebek bulurlar.

Buz Devri, empati, bağışlama, kabullenme, mücadele, birlikte çalışma, paylaşma ve yardımlaşma duyguları üzerine esprili bir dille yazılmış senaryosuyla oldukça başarılı bir film serisi.

Madagascar

7-9 yaş grubu, 2005 yapımı

New York’taki bir hayvanat bahçesinde başlayan hikayesi Afrika’ya uzanan Madagascar, Disney’in farklı karakterlerini çizgi dizilerle çeşitlendirdiği çok başarılı bir film.

Aslan, hipopotam, zürafa ve zebra, hayvanat bahçesindeki rahat yaşamları yerine atalarının Afrika’daki yaşamını bulmaya doğru bir yolculuğa çkarlar.

Madagascar, arkadaşlık, cesaret, tehlikelerin farkındalığı, içgüdü ve ilişkiler üzerine kurgulanmış senaryosu ve kült haline gelen penguen çetesiyle unutulmaz yapımlar arasında yerini aldı.

Arabalar / Cars

7-9 yaş grubu, 2006 yapımı

Ailece izlenebilecek, büyükler için de akıllıca esprilerin yer aldığı senaryosuyla Arabalar, özellikle erkek çocuklarının ilgisine hitap ediyor.

Ünlü bir yarışçı olan Lightning McQueen, kendisini Radiator Springs adında küçük bir kasabada bulur, aile ve arkadaşlığın gerçek anlamını burada öğrenecektir.

Arabalar, ekip ruhu, ailenin anlamı, kibir ve bencillik gibi duyguların zararları, insaniyet, sportmenlik ve arkadaşlık gibi duyguları anlatan senaryosuyla eğitici bir film özelliğinde.