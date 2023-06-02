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Hangi yiyecekler birlikte tüketilmemeli? Bu besinler asla beraber tüketmeyin!

Yemekten hemen sonra meyve tüketilirse veya karbonhidratlı bir yemeğin yanında bir de protein yenirse doktoru kapınıza getirebileceğinizi biliyor musunuz? Bazı besinleri bir arada tüketmek hem sindirim sisteminize hem de sağlığınıza zarar verebilir. Özellikle belli bir yaştan sonra tüketilen besinlere dikkat etmek gerekir. İşte, beraber tüketilmemesi gereken yiyecekler...

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  • Hangi yiyecekler beraber tüketilmemeli? Bu besinleri asla birlikte yemeyin!

    PİZZA VE COLA

    Pizza yağ oranı yüksek ve genellikle doymuş yağ içeren bir besindir. Doymuş yağ oranı yüksek besinleri tüketmek kalp hastalıkları risklerini artırabilir.  Tuz ve baharat oranı yüksek olan pizza vücutta su tutulmasına neden olur. 

    Cola ve pizzanın beraber tüketilmesi ise vücuda aşırı şeker ve karbonhidrat yüklenmesine neden olur. Sindirim sistemini zorlayarak rahatsızlıklara neden olur ve çabuk acıkmasınızı sağlar.
  • Hangi yiyecekler beraber tüketilmemeli? Bu besinleri asla birlikte yemeyin!

    MUZLU SÜT

    Süt ve muz karışımı ağırdır, sindirimi uzun zaman alır ve tok tutar. Yiyecekleri sindirirken zorluk yaşarsınız. Eğer muzlu süte karşı koyamıyorsanız içerisine sindirime yardımcı olmak için hindistan cevizi ve tarçın ekleyin.

     
  • Hangi yiyecekler beraber tüketilmemeli? Bu besinleri asla birlikte yemeyin!

    YEMEKLE BERABER SU VEYA MEYVE SUYU TÜKETMEK

    Yemekle beraber, su veya meyve suyu içmek en tehlikeli kombinasyonlardan birisidir. Su, mide asitlerini seyreltir ve protein, karbonhidrat ile yağların parçalanmasını azaltır. Bu nedenle yemekten 10 dakika önce veya yemekten yarım saat ya da 1 saat sonra su, meyve suyu içilmesi tavsiye edilir.
  • Hangi yiyecekler beraber tüketilmemeli? Bu besinleri asla birlikte yemeyin!

    İKİ YÜKSEK PROTEİN YÜKSEK TÜKETİMİ

    Yumurta ve pastırma veya yumurta ile sucuk gibi popüler kombinasyonlar yüksek protein içerir. Bu yüksek proteinli yemeklerde kullanılan etlerin çoğu işlenmiş veya kızartılmış gıdalardır. Sindirim sistemini yorar ve uzun süre sindirilemez. Önce hafif protein ardından et tüketilmesi tavsiye edilir. 
  • Hangi yiyecekler beraber tüketilmemeli? Bu besinleri asla birlikte yemeyin!

    TEREYAĞI VE BAL

    Bal ve tereyağını beraber tüketmek pek sağlıklı bir seçim değildir. Balda bulunan şeker size bir saat kadar enerji verecektir. Ancak bu etki geçtiğinde kısa sonra acıkmanıza neden olacaktır. İkinci bir neden ise beyaz ekmek, sindirim sisteminde şekere dönüşerek uzun süre tokluk sağlayamaz.

     
  • Hangi yiyecekler beraber tüketilmemeli? Bu besinleri asla birlikte yemeyin!

    YEMEKTEN SONRA MEYVE TÜKETMEK

    Meyve tüketimi genellikle yemekten önce 20 dakika içinde veya aç karnına tüketilebilir. Meyveler sindirim gerektirmeyen basit şekerler içerdikleri için diğer yağ, protein ve nişasta yönünden zengin olan besinlere göre midede uzun süre kalmaz. Bununla beraber yemekten sonra meyve tüketmek içerisinde bulunan şekerin anında sindirilmesi yerine mideye oturmasına neden olur ve fermente olarak uzun süre kalır.
  • Hangi yiyecekler beraber tüketilmemeli? Bu besinleri asla birlikte yemeyin!

    TAHIL VE PORTAKAL SUYU

    Portakal suyunda bulunan asitler, tahılda bulunan nişastaların sindirilmesine yardımcı olan enzimleri yok eder. Ayrıca asitli meyveler ve meyve suları sütü keserek mukus benzeri ağır bir maddeye dönüşür. Süt kazein içerir, protakal suyu ise asitlidir. Bu iki kombinasyon sütün kesilmesine neden olur. Mısır gevreği yemeden bir saat önce meyve suyu içilmesi tavsiye edilir.
  • Hangi yiyecekler beraber tüketilmemeli? Bu besinleri asla birlikte yemeyin!

    KARBONHİDRAT VE PROTEİNİN BERABER TÜKETİLMESİ

    Karbonhidrat veya nişasta içeren bir besin ile beraber protein tüketilmesi, (örneğin patates ile tavuk) bu besinlerin içerisindeki değerleri etkisiz hale getirir. Yani tavuktan alacağınız proteini patates yüzünden alamazsınız. Protein, karbonhidrat ile beraber fermente olur, bu durum yemekten sonra gaz, şişkinlik gibi şikayetlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu gibi karbonhidrat ve protein kombinasyonları yerine, sebze ile protein veya bakliyat tercih edilebilir.

    Kaynak: Stylecraze, Businesstoday, İndia, BetterMe

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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