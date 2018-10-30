Hannover 96 - Wolfsburg maç önü

Almanya DFB Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Hannover 96, 30 Ekim 2018 Salı günü Wolfsburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. Ev sahibi Hannover 96, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Wolfsburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 416 kodlu maçı oynayanlar; Hannover 96 galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Wolfsburg galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Hannover 96 son haftadaki Bayer Leverkusen müsabasında 3-2 yenildi.

Wolfsburg, Köln karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında alan Hannover 96, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Wolfsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Wolfsburg, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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