Almanya tarihinde ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi, 16 eyalet başkentinden birisinde büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturacak.

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düzenlenen seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin Türk kökenli adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Belediyenin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre Onay geçerli oyların yüzde 52,9'unu aldı.

38 yaşındaki Türk kökenli siyasetçi, iki hafta önce gerçekleştirilen ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı.

EŞİNE TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Hannover Belediyesi binasında taraftarlarına seslenen Onay, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Onay, Almanca yaptığı konuşmasının sonunda eşi Derya'ya Türkçe teşekkür etti.

— Belit Onay (@BelitOnay) November 10, 2019

İKİ İLK BİR ARADA

Hannover seçimleri, Alman siyasi tarihi açısından iki ilke sahne oldu. Birincisi ilk kez Türk kökenli bir isim, Almanya'daki 16 eyaletten birisinin başkentinde belediye başkanlığına seçildi.

İkinci olarak da, 73 yıldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanlar tarafından yönetilen Hannover Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşiller Partisi'ne geçmiş oldu.

BELİT ONAY KİMDİR?

Hanover Belediye Başkanlığını kazanan Onay 1981'de Almanya'nın Goslar kentinde doğdu. İstanbul kökenli bir ailenin çocuğu olan Onay, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 2011 yılında Yeşiller Partisi'inden belediye meclis üyeliğine seçildi. 2013 yılında eyalet milletvekili seçilen Onay, Hannover'deki seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı gösterildi.