Hansi Flick sonrası Almanya'yı ne bekliyor?
Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya gelen Almanya sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılınca Hansi Flick, Almanya'nın tarihinde kovulan ilk teknik direktör oldu. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'yı bundan sonra ne bekliyor?
Almanya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, Alman teknik direktör Flick, yardımcıları Marcus Sorg ve Danny Röhl'ün sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.
Almanya ile Fransa arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak hazırlık maçında takımı Rudi Völler, Hannes Wolf ve Sandro Wagner'in geçici olarak çalıştıracağı da ifade edildi. Almanya, son dönemde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, diğerinden ise beraberlikle ayrıldı. Belçika'ya 3-2, Polonya'ya 1-0, Kolombiya'ya 2-0, Japonya'ya 4-1 yenilen Almanya, Ukrayna ile 3-3 berabere kalmıştı.
Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Bernd Neuendorf tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Komiteler, son zamanlarda alınan hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından büyük erkekler milli takımının yeni bir itici güce ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir oldu. Kendi ülkemizdeki Avrupa Şampiyonası'na yönelik bir iyimserlik ve güven ruhuna ihtiyacımız var. Kişisel olarak benim için bu şu ana kadarki görev süremdeki en zor kararlardan biri çünkü Hansi Flick ve yardımcı antrenörlerine futbol uzmanı ve insan olarak değer veriyorum. Ancak DFB için sportif başarı en önemli önceliktir. Dolayısıyla bu karar kaçınılmazdı."
Rudi Voller, Hannes Wolf ve Sandro Wagner, Almanya'nın Salı günü Dortmund'da Fransa ile oynayacağı maçın sorumluluğunu üstlenecek. En kısa zamanda Flick'in yerine bir teknik direktör bulmayı hedefliyorlar.
İngiltere'ye elendikleri 2021 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Joachim Löw'ün yerine Ağustos 2021'de Almanya teknik direktörlüğüne getirildi. Daha önce Bayern Münih'te son derece başarılı bir dönem geçirmiş ve 2019-20 sezonunda üçleme şampiyonluğu yaşamıştı. Ancak 58 yaşındaki teknik adamın pozisyonu, geçen yılki Dünya Kupası öncesine kadar uzanan umutsuz bir sürecin ardından mercek altına alınmıştı. Almanya son 16 maçından sadece dördünü kazanabildi; bu maçlar arasında Katar'daki grup aşamasından çıkma da vardı ve o dönemde üst üste ikinci kez Dünya Kupası'ndan elenmiş oldular. Ayrıca son beş maçlarında 11 gol yiyerek Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmalarına bir yıldan az bir süre kala krize girmelerine neden oldular.
İlk hedef, kolektif özgüvene daha fazla zarar vermeden Fransa maçını atlatmak; Almanya kırılgan ve Wolfsburg'da Japonya karşısında darmadağın oldu. Rudi Völler halk arasında popülerliğini koruyor, bu yüzden - kısa vadede - bu başarılabilir. Bunun ötesinde, Almanya'nın yeni bir yön belirlemesi gerekiyor. Hansi Flick döneminin en büyük kusurlarından biri herhangi bir kimliği benimseyememeleriydi. Neredeyse her maçta bir tür deney yapıldı ve bunların neredeyse tamamı herhangi bir getiri sağlayamadı. Nico Schlotterbeck'i sol bek olarak oynatmak Cumartesi gecesi yapılan son denemeydi.
Belki de Almanya'nın her şeyden daha çok ihtiyacı olan şey inanç. Bir oyun tarzına yerleşmeli ve şans yaratmanın ve kendilerine gol atılmasını engellemenin güvenilir bir yolunu bulmalılar. Flick bu iki sorunu da nasıl çözeceğini hiçbir zaman bilemedi ve nihayetinde bu durum oyuncuları etkilemiş ve kendilerine olan inançlarını aşındırmış gibi görünüyor.
Şimdi iyi bir değişiklik - en azından bir başlangıç - bir şeyleri savunan birinin atanması olacaktır. Kimse bu jenerasyondaki bazı teknik eksiklikleri -9 numara yok, olağanüstü stoper ve bek eksikliği- hemen çözemez ama anlamlı bir felsefi değişim, bir kimliğin yeniden kazanılmasına ve futbol takımıyla ilgili hayal kırıklığına uğramış bir ülkenin kalbinin yeniden kazanılmasına yardımcı olacaktır.