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Harrison Ford, 130 milyon dolarla utandırdı

Harrison Ford, ilerlemiş yaşına rağmen 'Indiana Jones' gibi aksiyon türünün kült filminde rol aldı. Jones'un yaşından dolayı filmde tatmin edici bir performans sergileyemeyeceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. 'Indiana Jones ve Kader Kadranı', 130 milyon dolarlık açılış hasılatıyla utandırdı

Harrison Ford, 130 milyon dolarla utandırdı
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Geçtiğimiz günlerde emekli olmayacağını açıklayan Harrison Ford'un bu kararı almasında yeni filmi 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nın gördüğü ilgi büyük pay sahibi.
'Indiana Jones' serisinin 5'inci filmi olan 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nın gişe performansı özellikle Harrison Ford'un 80 yaşında olması nedeniyle bir hayli merak ediliyordu.

GİŞESİ ŞAŞIRTTI

'Indiana Jones' gibi kült bir aksiyon filminde 80 yaşındaki Harrison Ford'un tatmin edici bir performans sergileyemeyeceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değildi.
'Indiana Jones', birçok kişiye göre şaşırtıcı bir gişeyle küresel ölçekte 130.547.103 dolarla açıldı.

TÜRKİYE'DE İLK SIRADA

Film, Kurban Bayramı tatiline gidenlerin geri dönüş zamanına denk gelmesine rağmen Türkiye'de 26.566 kişiyle hafta sonunda en çok izlenen yapım oldu.
300 milyon dolar bütçeli 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nı James Mangold yönetirken Harrison Ford'a başrollerde Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen eşlik etti.

O DÖNEM 65 YAŞINDAYDI

Harrison Ford'un yaşıyla ilgili tereddütler 2008 yapımı 'Indiana Jones Kafatası Krallığı'nda da yaşanmıştı. Ki Ford, o dönem 65 yaşındaydı. Bu film de serinin önceki filmlerinde olduğu gibi izleyicilerin beğenisini kazandı.

BİR HAYLİ GECİKME YAŞANDI

'Indiana Jones Kafatası Krallığı'nın devamı olarak çekilen 'Indiana Jones ve Kader Kadranı', aslında bir hayli gecikmeli olarak gösterime girdi.

'STAR WARS'TAN DOLAYI ERTELENDİ

Şöyle;
George Lucas, senaryo hazırlıklarına 2008'de başladıysa da bir türlü tamamlayamadı.
2012'de Lucas Film'in başkanı olduğunda filmi yapımcı Kathleen Kennedy'ye devretti. Şirket, o dönemde 'Star Wars' devam filmi üçlemesi üzerinde çalışırken 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nın üzerinde duramadı.

SENARİSTİ DEĞİŞTİ

En sonunda 2016'da David Koepp, senaryoyu yazması için işe alındı. O dönem filmin gösterime çıkış tarihi de 2019 olarak açıklandı. Ancak beğenilmediği için senaryo birkaç kez yeniden yazıldıysa da olmadı.
Jonathan Kasdan, 2018'de Koepp'in yerine işe alındı. Filmi de Steven Spielberg yönetecekti ama çekim aşamasına kadar olan süreç uzayınca vazgeçti.
En sonunda çekimlerine Haziran 2021'de geçildi.
Hal böyle olunca da Harrison Ford'un yaşı ilerledi.
Filmin çekimleri; İngiltere, İskoçya, İtalya ve Fas'ta gerçekleştirildi. 

SERİNİN BÜTÜN FİLMLERİ GİŞE YAPTI

Diğer 'Indiana Jones' filmlerinin gişeleri ise şöyle gerçekleşmişti;

'Indiana Jones Kutsal Hazine Avcıları' (1981)
Bütçe... 18.000.000 $
Hasılat... 389.925.971 $

'Indiana Jones Kamçılı Adam' (1984)
Bütçe... 28.000.000 $
Hasılat... 330.100.016 $

'Indiana Jones Son Macera' (1989)
Bütçe... 55.000.000 $
Hasılat... 474.171806 $

'Indiana Jones Kafatası Krallığı (2008)
Bütçe... 185.000.000 $
Hasılat... 783.636.033 $

'Indiana Jones'da durum böyle.

HAFTA SONUNDA TÜRKİYE'DE NE OLDU?

Hafta sonunda Türkiye'deki genel gişeler ise şöyle;

35 filmin gösterimde olduğu 30 Haziran - 2 Temmuz'da toplam gişe bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 9.2 artarak 179.442 olarak gerçekleşti.
Toplam hasılat ise 16.774.452 TL oldu.
İlk 5'te yer alan tek Türk filmi 'Haile: Bir Aile Kâbusu', 22.535 kişi tarafından daha izlenerek toplam izleyici sayısını 79.961'e çıkardı.

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