Harrison Ford, galada genç rol arkadaşı Jason Segel'in elini öptü
'Indiana Jones' serisinin usta ismi 82 yaşındaki Harrison Ford, 'Shrinking' dizisinde 44 yaşındaki rol arkadaşı Jason Segel ile birlikte kırmızı halıda poz verirken, onun elini öpmesiyle büyük şaşkınlık yarattı
Harrison Ford ile Jason Segel başrolleri paylaştıkları 'Shrinking' dizisinin ikinci sezon galası için bir araya geldi. İkili, Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da düzenlenen galanın kırmızı halısında basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
82 yaşındaki Harrison Ford, 44 yaşındaki Jason Segel, bir süre yan yana poz verdikten sonra dizinin gösterileceği salona geçmek üzereyken fotoğrafçıların yoğun talebi nedeniyle tekrar poz vermeye devam etti. Bu sırada Ford, fotoğrafçılara unutulmaz bir görsel malzeme verdi.
Usta oyuncunun, kendisinin koluna giren Jason Segel'in elini öptüğü anlarda flaşlar daha yoğun patlamaya başladı.
Hollywood'un usta isminin elini öpmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan Jason Segel, tepkisini gözlerini kocaman açarak gösterdi. Segel'in şaşkınlık anları da kameralara yansıdı.
Rol arkadaşı kendisinden yaşça çok küçük olsa da ona olan saygı ve sevgisini elini öperek gösteren harrison Ford, hafızalardan çıkmayacak bir ana imza atmış oldu.
'How I Met Your Mother' dizisinde canlandırdığı Marshall Eriksen karakteriyle ünlenen Jason Segel, galaya kız arkadaşı Kayla Radomski ile katıldı.
'Indiana Jones' serisinin yıldızı Harrison Ford da eşi Calista Flockhart ile galada boy gösterdi.
Galaya ayrıca dizinin kadrosundan Jessica Williams, Christa Miller, Michael Urie, Luke Tennie, Lukita Maxwell, Ted McGinley, Kimberly Condict, Devin Kawaoka, Rachel Stubington ve Wendie Malick ile yönetmen Zach Braff da katıldı.
Dijital platformda yayınlanan 'Shrinking' dizisi, kuralları çiğnemeye ve danışanlarına tam olarak ne düşündüğünü söylemeye başlayan yas tutan bir terapistin (Jason Segel) hikâyesini anlatıyor.