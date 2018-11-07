Harry Kane, Tottenham'a hayat verdi!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan mücadele kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Tottenham oldu.

PSV Eindhoven, henüz 2. dakikada Luuk de Jong'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Tottenham bu gole 78'de Harry Kane ile cevap verdi. İkinci yarıda kontrolü tamamen elinde bulunduran Tottenham, 88'de yine Harry Kane ile golü buldu ve skoru 2-1 yapan İngiliz ekibi, maçı kazanmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 4'e yükseltti, PSV Eindhoven 1 puanda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ