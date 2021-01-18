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Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları kimler? - Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin konusu

Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi fantastik kült filmleri arasında yer alıyor. Genç büyücü Harry Potter'ın başına gelen maceraların anlatıldığı seride Ateş Kadehi 4. filmdir. İşte Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi hakkında merak edilenler

Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları kimler? - Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin konusu

Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları kimler? Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin konusu ne? soruları izleyicilerin gündeminde. Harry Potter ve Ateş Kadehi ilk olarak 2005 yılında izleyici ile buluştu. Ve romandan uyarlanan Haryy Potter film serisinin 4. filmidir. Harry Potter ve Ateş Kadehi filmine dair detaylar haberimizde.

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI KİMLER?

RolOyuncu
Harry PotterDaniel Radcliffe
Ron WeasleyRupert Grint
Hermione GrangerEmma Watson
Rubeus HagridRobbie Coltrane
Lord VoldemortRalph Fiennes
Albus DumbledoreMichael Gambon
Alastor MoodyBrendan Gleeson
Rita SkeeterMiranda Richardson
Severus SnapeAlan Rickman
Minerva McGonagallMaggie Smith
Sirius BlackGary Oldman
Cedric DiggoryRobert Pattinson
Viktor KrumStanislav Ianevski
Fleur DelacourClémence Poésy
Gregory GoyleJosh Herdman
Vincent CrabbeJamie Waylett
Cho ChangKatie Leung
Seamus FinniganDevon Murray
Cornelius FudgeRobert Hardy
Parvati PatilShefali Chowdhury
Padma PatilAfshan Azad
Ginny WeasleyBonnie Wright
Angelina JohnsonTiana Benjamin
Peter PettigrewTimothy Spall
Draco MalfoyTom Felton
Lucius MalfoyJason Isaacs
Neville LongbottomMatthew Lewis
Olympe MaximeFrances de la Tour
Igor KarkaroffPredrag Bjelac
Filius FlitwickWarwick Davis
Arthur WeasleyMark Williams
Fred WeasleyJames Phelps
George WeasleyOliver Phelps
Barty CrouchRoger Lloyd-Pack
Barty Crouch Jr.David Tennant
Mızmız MyrtleShirley Henderson
Amos DiggoryJeff Rawle
Argus FilchDavid Bradley
James PotterAdrian Rawlins
Lily PotterGeraldine Somerville
Frank BryceEric Sykes

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Harry’nin, Hogwart’daki dördüncü yılı başlamak üzeredir. Yaz tatilinde arkadaşları ile keyifli zamanlar geçirmiştir. Bu sezonda iddialı bir ürkütücü olaylar silsilesinden geçecek olduğundan henüz haberdar değildir. Lord Voldemort ile burun buruna gelecek olması, yeni okul yılının en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır. Quidditch Dünya Kupası finalini izleyecek ve aynı zamanda da birbirine rakip olan iki büyücülük okulunun en gözdeleri ile beraber turnuvaya gireceklerdir. Önceki bölümlerde de olduğu üzere yine heyecan dolu maceralarla karşımızda.

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