J. K. Rowling'in 1997 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosu Steve Kloves tarafından yazılırken yapımcılığı David Heyman tarafından üstlenildi. Harry Potter film serisinin ilk filmi olan filmde, Harry Potter'ın ünlü bir büyücü olduğunu keşfedip öğrenim görmeye başladığı Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki ilk yılı konu edilmektedir. İşte Harry Potter Felsefe Taşı oyuncuları ve konusu...

HARRY POTTER FELSEFE TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Harry Potter rolüyle Daniel Radcliffe, Ron Weasley rolüyle Rupert Grint ve Hermione Granger rolüyle Emma Watson yer almaktadır.

HARRY POTTER FELSEFE TAŞI FİLM KONUSU NEDİR?

1981'in sonlarında, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu profesörleri Albus Dumbledore ve Minerva McGonagall ile okul çalışanı Rubeus Hagrid, Harry Potter adlı yetim kalmış bir bebeği, geriye kalan son akrabaları olan Dursley ailesinin yanına bırakırlar. On yıl sonra Harry, kendisini sevmeyen Dursleylerle birlikte yaşamaya çalışmaktadır. Ailecek gittikleri hayvanat bahçesinde istemeden bir kazaya neden olduktan sonra baykuşların getirdiği mektuplar almaya başlar. Dursleyler daha fazla mektup gelmemesi için ıssız bir adaya kaçtıktan sonra, Hagrid ortaya çıkar ve Harry'ye aslında bir büyücü olduğunu ve Dursleylerin isteğinin aksine Hogwarts'a kabul edildiğini söyler. Büyücü üniforması, asa ve baykuş gibi okul ihtiyaçlarını alması için Diagon Yolu'na götürdüğü Harry'ye geçmişi hakkında bilgi verir; Harry, kötü niyetli ve çok güçlü bir büyücü olan Lord Voldemort'un yaptığı Ölüm Laneti nedeniyle ölen bir büyücü ve bir cadının oğludur. Bu büyüden sağ kurtulan tek kişi olan Harry, büyücü dünyasında "Sağ Kalan Çocuk" olarak tanınır.

Harry daha sonra Hagrid'le birlikte King's Cross Tren İstasyonu'na gider ve Hogwarts'a giden trene biner. Trende kısa sürede yakınlaştığı Ron Weasley, anne babası muggle olan zeki cadı Hermione Granger ve okula vardığında zengin bir büyücü aileye mensup olan ve ilk görüşte tartışma yaşadığı Draco Malfoy ile tanışır. (Muggle büyücü olmayan anlamına gelen bir kelimedir.) Okula gelen öğrenciler Büyük Salon'da toplanır ve tüm birinci sınıflar Seçmen Şapka tarafından dört binaya ayrılır: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin. Seçmen Şapka, Harry'yi önce Draco ile birlikte Slytherin'e yerleştirmeyi düşünse de daha sonra Ron ve Hermione ile birlikte Gryffindor'a yerleştirir.

Harry, Hogwarts'ta büyüler öğrenmeye başlar ve geçmişi ve ailesi hakkındaki gerçekleri keşfeder. Draco ile girdiği bir mücadele sonucunda Gryffindor'un sakar öğrencisi Neville Longbottom'a ait olan Hatırlatıcı'yı yakalar ve birinci sınıf öğrencileri için alışılmış bir durum olmamasına rağmen Gryffindor'un Quidditch takımına arayıcı olarak kabul edilir. Bir gece arkadaşları ile birlikte okulu keşfederken okulun yasaklı bir bölgesinde Fluffy adlı üç başlı dev bir köpeğe rastlar. Ron, Profesör Flitwick'in tılsım dersinde kendisini utandıran Hermione'nin kalbini kırar ve kendisini kızlar tuvaletine kitlemesine neden olur. Hermione, tuvalette bir trolün saldırısına uğrar ancak Harry ve Ron tarafından kurtarılır ve ikiliyle arkadaş olur.

Harry, Ron ve Hermione daha sonra Fluffy'nin sahibine ölümsüzlük veren bir nesne olan Felsefe Taşı'nı koruduğunu anlarlar. Harry, iksir dersi öğretmeni ve Slytherin başkanı Severus Snape'in Voldemort'u bir bedene kavuşturmak için taşı ele geçirmeye çalıştığından şüphelenir. Hagrid, Fluffy'nin müzik çalındığında uykuya daldığını istemeden üçlüye söyler. Harry, Ron ve Hermione, o gece Snape'ten önce taşı bulmaya karar verirler ancak Fluffy'nin uykuda olduğunu görürler. Fluffy'yi geçen üçlü, bir dizi koruyucuyla yüzleşir. Bunlar arasında Şeytan Kapanı olarak bilinen ölümcül bir bitkiden kurtulmak, Harry'yi yaralayan bir oda dolusu saldırgan uçan anahtar arasından doğru anahtarı bulmak ve neredeyse Ron'un ölümüne neden olan insan boyutundaki taşlarla oynanan tehlikeli satrançta kazanmak yer alır.

Harry, bu görevleri geçtikten sonra taşı ele geçirmeye çalışanın karanlık sanatlara karşı savunma dersi öğretmeni Profesör Quirrell olduğunu ve Snape'in aslında kendisini koruduğunu anlar. Quirrell türbanını çıkarır ve güçsüz durumdaki Voldemort'un kendi başının arkasında yaşadığını gösterir. Dumbledore tarafından yapılan bir büyü nedeniyle Harry, taşı cebinde bulur. Voldemort taşı almak için Harry'nin anne ve babasını diriltmeyi teklif eder ancak Harry'nin teklifi reddetmesi üzerine Quirrell saldırıya geçer. Harry, cildini yakıp toz hâline getirdiği Quirrell'ı öldürür. Daha sonra Voldemort'un ruhu Quirrell'ın küllerinden çıkar ve Harry'nin içinden geçerek bayılmasına neden olur.

Harry okulun revirinde uyanır ve yanında Dumbledore'u görür. Dumbledore, taşın yok edildiğini ve Ron ile Hermione'nin güvende olduklarını söyler. Ayrıca Harry'nin Quirrell'ı nasıl yenebildiğini açıklar: annesi Harry'yi korumak için öldüğünde, onun ölümü Harry'ye Voldemort'a karşı sevgi temelli bir koruma vermiştir. Harry, Ron ve Hermione kahramanlıkları nedeniyle bina puanıyla ödüllendirilince Gryffindor ile Slytherin birincilik için eşit puanda kalır. Dumbledore daha sonra arkadaşlarını durdurmaya çalışan Neville'a on puan verir ve Gryffindor yeterli puana ulaşarak Bina Kupası'nı kazanır. Harry, Hogwarts'ta gerçek bir evi olmasının verdiği mutlulukla yaz tatili için evine döner.