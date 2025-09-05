Harry Styles ve Zoe Kravitz aşkı belgelendi

Son iki haftadır Roma ve Londra'da yan yana görülmelerinin ardından aralarında aşk dedikoduları çıkan Harry Styles ile Zoe Kravitz, New York'ta el ele dolaşırken görüntülendi.

31 yaşındaki Harry Styles ile 36 yaşındaki Zoe Kravitz, fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen birbirlerinin ellerini bırakmayarak aşklarını ilan etti.

Dağılan One Direction grubunun solisti olarak ünlenen, solo kariyerinde başarılı olan Harry Styles, oyuncu ve yönetmen Zoe Kravitz ile sokakta mutluluk pozları verdi.

İkilinin Londra buluşmasının, Zoe Kravitz'in Matt Smith ve Austin Butler ile birlikte başrolleri paylaştığı 'Suçüstü' (Caught Stealing) filminin galasından sonra gerçekleştiği söyleniyor.

The Sun'a konuşan bir kaynak; "Harry ve Zoe, Rita'nın evinde bir köşeye sıkışmış, gençler gibi öpüşüyorlardı. Birbirlerine gerçekten âşık görünüyorlardı ve öpüşürken birinin onları görmesini umursamıyor gibiydiler" dedi.

Günler sonra Zoe Kravitz, sosyal medyada paylaşılan bir hayran videosunda Roma'da Harry Styles ile kol kola yürürken görüldü. Bu görüntü, aşk söylentilerini başlattı. En son el ele görüntülenmeleri de iddiaların gerçek olduğunu kanıtladı.