Harvard Üniversitesi Trump yönetiminin taleplerini kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin taleplerini kabul etmeyeceğini bildirmesinin ardından 2,3 milyar dolarlık fonun dondurulmasıyla karşılaştı.

"TRUMP YÖNETİMİ HARVARD'IN YASAL HAKLARINI İHLAL ETTİ"

Harvard Üniversitesi'nden yapılan ilk açıklamada, Trump yönetiminin üniversitenin yönetişim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapma talebinin Harvard'ın yasal haklarını ihlal ettiği belirtildi.

"ÜNİVERSİTE BAĞIMSIZLIĞINI TESLİM ETMEYECEK"

"Üniversite, bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecektir. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite, kendisini federal hükümetin kontrolüne bırakabilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, üniversitenin diyaloga açık olduğu ancak yönetimin taleplerine uymayacağı vurgulandı.

Harvard'ın açıklamasından birkaç saat sonra, ABD Başkani Donald Trump'ın yönetimi okulun 2,3 milyar dolarlık fonunun dondurduğunu duyurdu.

REKLAM

ABD Eğitim Bakanlığı'nın antisemitizmle mücadele görev gücü, Amerika'nın en eski üniversitesini "ülkemizin en prestijli üniversitelerinde yaygın olan rahatsız edici bir hak sahibi olma zihniyetine sahip olmaya çalışıyor" suçlamasında bulundu.

FİLİSTİN'E DESTEK PROTESTOLARIYLA FONLARIN DONDURULMASI GÜNDEME GELDİ

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.