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Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe'den teklif yok

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" dedi

Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım için menajeri Mirsad Türkcan konuştu. Lig Radyo'ya açıklamalarda bulunan Türkcan, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" dedi.

Oyuncuyla Başakşehir'in ilgilendiği belirtilirken kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, şu sözleri söylemişti: "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen de yani Clichy'nin arkasına gelir. Bunu bilmek durumundadır."

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