Hasan Ali Kaldırım: Amedspor Süper Lig'i hak ediyor

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'i hak ettiklerini söyledi.

Diyarbakır temsilcisinin 36 yaşındaki sol beki, açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamladıklarını anlatan Hasan Ali, "Güzel bir hava yakaladık. Maç maç düşüneceğiz. Taraftarımız hem içeride hem dışarıda bizi destekliyor. Bizim tek bir görevimiz var: onları mutlu etmek. Onlar, biz kazanınca mutlu oluyor. Kaybedince de mutsuz oluyorlar. Bu da bize yansıyor. Şehirde o ilgi alakayı net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu da bizim omuzlarımızda büyük bir sorumluluk. Bunun bilincindeyiz. Onları mutlu etmek istiyorum. Çünkü hem kulüp hem de taraftarlar Süper Lig'i hak ediyor. Geçen sene başaramadık ama inşallah bu sene başarıp sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız." diye konuştu.

REKLAM

Amed Sportif Faaliyetler'e geç katıldığını anımsatan tecrübeli oyuncu, "Eylül ayıydı, sezon öncesi kamp geçirmedim. Bireysel olarak kendimi sezona hazırladım. 'İyi ki gelmişim' diyorum. Çok güzel bir kulübe, taraftara, şehre geldim, mutluyum. Kendi performansım da gayet iyi. Ben memnunum, hocalar memnun. Artık tecrübeli bir oyuncuyum. Tecrübemi takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime yansıtmaya çalışıyorum. Ağabeylik görevimiz de var. Bunu en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Öğrenmenin de yaşı yoktur. Ben de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"PEK ÇOK İNSAN 'YAŞLI, YAPAMAZ' DÜŞÜNCELERİNE KAPILABİLİYOR" Hasan Ali, antrenman yapmayı çok sevdiğini ve bu isteği kaybetmediği sürece futbol oynayacağını aktardı. Kendisine fiziksel olarak çok iyi baktığını belirten deneyimli sol bek, "Bu bir meydan okuma gibi. Yaşım itibarıyla pek çok insan yaşlı, yapamaz, edemez düşüncelerine kapılabiliyor. Kariyerim başladığında da aynıydı. Antrenman yapmasını seviyorum. Antrenmana giderken mutluyum. Bu hissiyatı kaybetmediğim sürece de oynamak istiyorum. Çünkü bu hissiyatı kaybedersem, bu duyguyu kaybedersem futbolu keyifle oynayamam. O zaman biraz işkence haline gelir. Transferin başından bu yana güzel bir ilgi gösterdiler. Görüştük, projeyi beğendim. Sinan hocayla daha önceden çalıştık. Benim gelmemden 2 hafta sonra da onlar geldi. İyi bir iletişimimiz var. Bir gram şüphem veya endişem yoktu. Kulübe çok şey kattığımı düşünüyorum. Hem onlar benim tecrübemden faydalanıyor, hem de ben onlardan faydalanıyorum. Kulübü hak ettiği yerlere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM "FENERBAHÇE SEVDAM BİTEMEZ" 2012-2020 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen Hasan Ali Kaldırım, "sarı-lacivertli günleri" özlediğini belirtti. Ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, şöyle konuştu: "Fenerbahçe sevdam tabii ki devam ediyor. O zaten bitemez. Tabii ki özlüyorum, güzel günler geçirdik. Hüzünlü zamanlar da oldu ama genelde güzel zamanlar geçirdik. Ümit ediyorum ki taraftarlar uzun zamandır bir beklenti içerisinde. Hak ettikleri şampiyonluğa en hızlı şekilde ulaşırlar. Bu sezon Tedesco ile beraber güzel bir gidişat yakaladılar. Daha çok maç var. Her şey olabilir. Çok uzun zaman oldu, inşallah hak ettikleri şampiyonluğu en kısa zamanda yaşarlar." Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın uzun süredir şampiyon olamamasının nedenini yanlış kararlar ve yanlış transferler olarak paylaştı. Ligde şampiyonluk yarışının başa baş geçtiğini aktaran Hasan Ali, "Dışarıdan gördüğüm kadarıyla sebebi yanlış kararlar, özellikle yanlış transferler. Bu süreçte Galatasaray da çok iyi iş çıkardı. Bir üstünlük sağladı. Buna Trabzon da dahil. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini geçen senelere göre daha yüksek görüyorum. Tek dileğim özellikle taraftarlar için o sabırla bekledikleri şampiyonluğa ulaşırlar." değerlendirmesini yaptı. REKLAM "BEŞİKTAŞ'A KARŞI ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM" Deneyimli futbolcu, 3-0'dan 3-3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde attığı golü unutamadığını belirtti. Oynadığı dönemdeki derbilerin atmosferinden bahseden Hasan Ali, "Kupa kaldırdığımız anları unutamam. Aykut Kocaman ile Türkiye Kupası'nı aldık. İsmail Kartal ile Süper Kupa'yı kazandık. Ersun Yanal ile şampiyon olduk. Bunlar tabii ki kolay kolay unutamayacağın anlar. Benim için her zaman derbiler güzeldi. Ben her futbolcuya 'İnşallah bir gün sana da nasip olur, derbide sahada olursun' diye söylerim. Çünkü futbolcuysan derbiyi yaşaman lazım. Çok özel bir duygu. Bütün hafta o ilgi alaka, hazırlık gerçekten başka oluyor. Çoğu Fenerbahçeli gibi ben de Beşiktaş'a karşı 3-3'lük maçta attığım golü unutamıyorum." şeklinde konuştu.