Hasan Can Kaya'dan test sonucu açıklaması

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak ifade veren isimler arasında yer alan Hasan Can Kaya'nın kan ve saç örnekleri incelendi.

Test sonucuna ilişkin açıklama yapan Hasan Can Kaya, şu ifadeleri kullandı; "O gün de söylemiştim, bugün de söylüyorum: Hayatım boyunca yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam ya da kullanımım olmamıştır. Asılsız bir ihbar sonrası alınan testin sonucunun da 'negatif' çıktığını şeffaflıkla hepinizle paylaşmak isterim. Haklılığımdan bir an bile şüphe etmeyen, destek ve sevgi mesajlarını benimle ileten tüm dostlarıma, izleyicilerime ve takipçilerime teşekkür ederim. Sizlerden aldığım güçle mizah üretmeye, iyilik yapmaya, dünyaya ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."