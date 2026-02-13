Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hasan Can Kaya'dan test sonucu açıklaması - Magazin haberleri

        Hasan Can Kaya'dan test sonucu açıklaması

        Hasan Can Kaya'nın kan ve saç örnekleri üzerinden yapılan uyuşturucu testinin sonucunun negatif çıktığı söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaya; "Hayatım boyunca yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam ya da kullanımım olmamıştır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 09:01 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Test sonucu açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak ifade veren isimler arasında yer alan Hasan Can Kaya'nın kan ve saç örnekleri incelendi.

        Test sonucuna ilişkin açıklama yapan Hasan Can Kaya, şu ifadeleri kullandı; "O gün de söylemiştim, bugün de söylüyorum: Hayatım boyunca yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam ya da kullanımım olmamıştır. Asılsız bir ihbar sonrası alınan testin sonucunun da 'negatif' çıktığını şeffaflıkla hepinizle paylaşmak isterim. Haklılığımdan bir an bile şüphe etmeyen, destek ve sevgi mesajlarını benimle ileten tüm dostlarıma, izleyicilerime ve takipçilerime teşekkür ederim. Sizlerden aldığım güçle mizah üretmeye, iyilik yapmaya, dünyaya ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul- Küçükçekmece'de kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi; çevredekiler panikle kaçtı

        İSTANBUL, (DHA)-Küçükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan bina yan tarafındaki başka bir binanın üzerine devrildi. Bu sırada çevredekiler panikle kaçtı. O anlar kameraya yansırken, ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)

        #Hasan Can Kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Taksilerde yeni dönem
        Taksilerde yeni dönem
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi