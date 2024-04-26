Hasan Can Kaya taburcu oldu

Hasan Can Kaya, geçen hafta evinin bahçesinde futbol oynadığı sırada düşmesiyle sakatlık geçirmişti. Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen komedyen, beş saat süren bir cerrahi operasyon geçirmişti.

Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzayan Hasan Can Kaya, dün taburcu oldu. Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten Hasan Can Kaya, kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Yaşanan talihsiz olay sonrasında Hasan Can Kaya'nın ABD ve Avrupa turnesi ertelenmişti. Hasan Can Kaya, ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.