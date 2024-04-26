Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hasan Can Kaya taburcu oldu - Magazin haberleri

        Hasan Can Kaya taburcu oldu

        Evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp omuzunu kıran ve ardından cerrahi operasyon geçiren Hasan Can Kaya, hastaneden taburcu olarak evinde dinlenmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasan Can Kaya taburcu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hasan Can Kaya, geçen hafta evinin bahçesinde futbol oynadığı sırada düşmesiyle sakatlık geçirmişti. Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen komedyen, beş saat süren bir cerrahi operasyon geçirmişti.

        Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzayan Hasan Can Kaya, dün taburcu oldu. Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten Hasan Can Kaya, kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

        Yaşanan talihsiz olay sonrasında Hasan Can Kaya'nın ABD ve Avrupa turnesi ertelenmişti. Hasan Can Kaya, ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hasan Can Kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 3 araca çarpıp kaçtı!
        Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 3 araca çarpıp kaçtı!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt