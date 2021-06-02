Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Hasan Saltık kimdir, kaç yaşında? Hasan Saltık'ın biyografisi

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Klasik Türk Müziği’nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyen ve yayımlayan Hasan Saltık, Türk müziğine birçok katkıda bulunmuştur. Hasan Saltık'ın biyografisi...

Hasan Saltık kimdir, kaç yaşında? Hasan Saltık'ın biyografisi

Hasan Saltık, 1964, Hozat, Tunceli'de doğdu. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk’un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı.

Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu.

Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'’dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.

Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuzyüzü aşkın proje gerçekleştirdi.
Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998’de kemancı Cihat Aşkın'ın ‘Minyatürler’iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.

2003 yılında Prens Claus Nişanı'na layık görüldü. Ertesi yıl Time dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropologu" olarak tanımlanarak, Avrupa Kahramanları'ndan biri olarak seçildi. 5 Nisan 2017'de İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı aldı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında?
BİYOGRAFİDoğu Demirkol kimdir?
Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında?
BİYOGRAFİOnur Buldu kimdir?
Doğuş Balbay kimdir, kaç yaşında? Doğuş Balbay kaç boyunda, nereli? Doğuş Balbay hakkında
BİYOGRAFİDoğuş Balbay kimdir, kaç yaşında?
Alp Kırşan kimdir, nereli? Alp Kırşan kaç yaşında, şu an ne yapıyor? Alp Kırşan biyografisi
BİYOGRAFİAlp Kırşan kimdir, nereli?
Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında? Ezgi Eyüpoğlu'nun sevgilisi kimdir?
BİYOGRAFİEzgi Eyüpoğlu kimdir?
Utku Yuvakuran kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaşlı Kaleci Utku Yuvakuran'ın biyografisi
BİYOGRAFİUtku Yuvakuran kimdir, kaç yaşında, nereli?
Merve Özbey kimdir, kaç yaşında? Merve Özbey nereli? Biyografisi...
BİYOGRAFİMerve Özbey kimdir, kaç yaşında?
Edvina Sponza kimdir? Edvina Sponza kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Edvina Sponza hakkında merak edilenler
BİYOGRAFİEdvina Sponza kimdir?
İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı hakkında merak edilenler...
BİYOGRAFİİdil Yazar kimdir?
Survivor Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında? Berkay Yuvakuran'ın kardeşi kimdir?
BİYOGRAFİBerkay Yuvakuran kimdir?