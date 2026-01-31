Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Hasan Suver, daha önce Meclis I. Başkan Vekilliği ve Fatih Belediyesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Peki, Hasan Suver kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Suver hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

HASAN SUVER KİMDİR?

Hasan Suveri 1961 yılında Sürmene’de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da, liseyi Samsun'da tamamladı.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve aynı okulda 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' konulu tez çalışması oldu.

1978 yılından beri Fatih'te ikamet etmektedir. Kurduğu şirkette gıda, temizlik ve inşaat işleriyle ilgilendi. Lise, fakülte, yüksek lisans ve iş hayatında aktif siyasetin içinde oldu.

Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatının 2’nolu kurucu üyesidir. 2002’de Ak Parti’den Milletvekili aday adayı oldu. Mart 2004 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi Meclis üyesi seçildi.