Bulut Kutlu'nun haberine göre, Ilısu Barajı sularının altında kalacak olan antik kent Hasankeyf’te tarihi eserlerin sular altında kalmaması için çalışmalar devam ediyor. Er Rızk Camii'nin gövde kısmının yeni Hasankeyf’te bulunan Arkeo Kültürel Parka taşınması kapsamında yıkılan 150 yıllık çarşının altından Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı. Er Rızık Camii'nin taşınacağı yol güzergahında bulunan ve boşaltılıp yıkılan iş yerlerinin bulunduğu tarihi çarşıda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen hamam ve medrese bulundu. Yıkım çalışmaları devam ederken yer altında Roma dönemine ait olduğu belirtilen yapıtlara rastlandı.

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