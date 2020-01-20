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Hasankeyf’te sular yükselmeye başladı

Batman Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali’nde (HES) tutulan su miktarındaki artışın başlamasıyla birlikte tarihi antik kent Hasankeyf’te de sular yükselmeye başladı. Hasankeyf’in sular yükselmeden önceki ve sonraki hali havadan görüntülendi

batman ılısu barajı
İHA

Batman Ilısu Barajı’nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde devam ediyor.

İHA'nın haberine göre baraj göl alanından etkilenen Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşmesi ile Süleyman Han Camisi külliyesi ve minaresinin taşınma işlemleri tamamlandı.

Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf, suların yükselişinin öncesinde ve sonrasında havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde araçların kullandığı köprünün ayaklarının büyük bir kısmının sular altında kaldığı görülürken, su seviyesinin ne kadar yükseldiği gözler önüne seriliyor.

Tutulan su miktarındaki artışın devam ettiği baraj sayesinde göl havzasında kalan Hasankeyf’te de su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

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