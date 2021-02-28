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Hasar sahiplerine 760 milyon lira ödeme yapıldı

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 17 milyon 682 bin 80 konutun sadece yüzde 56,70'inin Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Marmara yüzde 68 ile en fazla sigorta yaptıran bölge olarak öne çıkarken, Karadeniz yüzde 44,80 ile sigortaya en az ilgi gösteren bölge oldu. Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 94,50 ile Bolu, yüzde 90,60 ile Yalova ve yüzde 87,60 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,50 ile Hakkari, yüzde 23,40 ile Batman ve yüzde 24,50 ile Şırnak olarak belirlendi. DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 760 milyon liralık ödeme yapıldı

Hasar sahiplerine 760 milyon lira ödeme yapıldı
AA

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'na, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 konuttan sadece yüzde 56,70'i sahip bulunuyor.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türü olan deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak biliniyor.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK),konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi. Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

HASAR SAHİPLERİNE 760 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 68'lik oranla 4 milyon 90 bin 777 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'ni yüzde 56,80 ile Ege, yüzde 52,40 ile İç Anadolu, yüzde 50,10 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,50 ile Akdeniz, yüzde 46 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 44,80 ile Karadeniz izledi.

Bugüne kadar Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konuttan yüzde 56,70'i, yani 10 milyon 19 bin 758 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 7 milyonu aşkın konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 760 milyon liralık ödemede bulunuldu.

SİGORTALILIK ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER HAKKARİ, BATMAN, ŞIRNAK

Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul'da yüzde 67,50'ye, İzmir'de yüzde 61,80'e, Ankara'da yüzde 61,10'a, Bursa'da yüzde 59,30'a ve Antalya'da yüzde 56,70'e ulaştı.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 94,50 ile Bolu, yüzde 90,60 ile Yalova ve yüzde 87,60 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,50 ile Hakkari, yüzde 23,40 ile Batman ve yüzde 24,50 ile Şırnak olarak belirlendi.

Büyük depremlerin yaşandığı illerden Elazığ'daki sigortalı konut oranı yüzde 52,80, Van'da ise yüzde 62 civarında bulunuyor. İzmir'deki sigortalı konut oranının yüzde 61,80'e kadar çıkmasında son yaşanan depremlerin etkisinin olduğu biliniyor.

"DASK YAPTIRAN KAZANIYOR" KAMPANYASI SİGORTAYA İLGİYİ ARTIRDI

DASK'ın 1-7 Mart Deprem Haftası'na ilişkin yaptığı açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, "2021 yılında bir seferberlik başlattık. DASK Yaptıran Kazanıyor kampanyamız kapsamında sigortalılarımızın teminatlarını artırırken, prim farkını almıyoruz. Deprem Haftası'nda da tüm konut sahiplerini kampanyadan yararlanmaya ve sigorta yaptırarak depreme karşı önlem almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turgut, DASK olarak yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Kapsamımıza giren tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olması için çalışıyoruz. Bu amaçla başlattığımız kampanyanın ardından da poliçe üretimlerinde artış olduğunu görmek bizim için mutluluk verici. Sigortalılık oranlarının daha da artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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