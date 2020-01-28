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Hasarlı binalarda 10'ar dakikayla eşya toplama telaşı

Malatya’da depremde zarar gören iki ağır hasarlı bina boşaltıldı. Mühürlenen binalarda kalan vatandaşlara 10’ar dakika izin verilerek içeriye girip özel eşyalarını almaları imkanı tanındı

Hasarlı binalarda 10'ar dakikayla eşya telaşı
HABERTURK.COM

 

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremden sonra Malatya’da da iki ağır hasarlı bina boşaltıldı. Mühürlenen binaların çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. 

Ferdi Durdu’nun haberine göre, kolonlarında çatlama olduğu için can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan iki bina boşaltılırken, her iki bina için de yıkım kararı ile ilgili valiliğin vereceği onayın beklendiği bildirildi.

Mühürlenen binalardan yağmur apartmanı sakini Ertuğrul Tekedereli, deprem olduğu esnada evde bulunmadığını ifade ederek, “O sırada annem evdeydi. Depremin ardından herkes dışarı çıktı, evde hiç kimse kalmadı. Deprem sabahı eve geldiğimizde kolonları iki tanesinde yıkılma ve eğilme vardı. Bu durumu yetkililere ihbar ettik. Emniyet ekipleri geldi, çevre güvenliğini alarak apartmanı boşalttılar. İki gün sonrada yetkililer eşliğinde apartmanda kalanlara 10 dakika süre verildi ve herkes evlerine giderek, ihtiyacı olan eşyaları aldılar. Şuanda da akraba ve komşularımızda kalıyoruz. Eve girilecek gibi değil, odaların duvarlarında yıkıklar var. Korkunç bir şey, evde ciddi hasar oluştu” dedi.

Tekedereli, eşyalarının evde kaldığını ifade ederek, binanın yıkılıp yıkılmayacağıyla ilgili kendilerine bir bilgi gelmediğini söyledi.

Depremzede Kemal Kuşoğlu ise depremden dolayı oturdukları binanın hasar gördüğünü kaydederek, “Ağır hasarlı olduğu için binayı tahliye ederek, mühürlediler. Başkalarının evlerinde kalıyoruz, mağdur durumdayız. Herkes farklı bir şey söylüyor, bir an önce bize yardım etsinler” dedi.

“BÜYÜK İHTİMALLE HER İKİ BİNADA YIKILACAK”

Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, boşaltılan her iki binada da can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Ortaç, deprem sonrası Yağmur ve Atmaca apartmanlarının kolonlarının patladığını kaydederek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mühendisleri ‘girilemez’ raporu verdi. Emniyet ve belediye ekipleri geldi ve binalar mühürlendi. Mühürlenen binalarda kalan vatandaşlarımız için Battalgazi Kaymakamlığı ile Battalgazi Belediyesi’nin oluşturduğu kriz masasında akraba, eş ve dostlarının yanlarına gitmeyen vatandaşlar Battalgazi Belediyesi’nin tesisleriyle, bir okulun pansiyonunu açtık. Vatandaşlarımızın evlerinde ilaçları, değerli varlıkları, hayatlarını devam ettirebilecek eşyalarına ihtiyaçları olduğu için kaymakamlığımıza müracaatta bulunduk. Apartmanda kalan vatandaşlara 10’ar dakika müsaade etmek kaydıyla içeriye girip özel eşyalarını, ilaçlarını aldılar” dedi.

Binalara girişin yasak olduğunu kaydeden Ortaç, “Vatandaşlarımızın eşyaları içeride. Şuan bir mağduriyet var ama bu mağduriyetleri de en kısa sürede giderilecektir. Valiliğin alacağı karara göre de hareket edilecek. Yıkım kararının valilikte onayda beklendiği söylendi. Büyük ihtimalle her iki binada yıkılacak” diye konuştu.

Boşaltılan 6 katılı Yağmur apartmanında 27, 6 katlı Atmaca apartmanında ise 18 ailenin kaldığı ifade edildi.

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