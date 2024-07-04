Hasarlı binayı yıkarken az hasarlıya zarar verdiler

"AZ HASARLI BİNAMIZI DÜZELTMEYE ÇALIŞIRKEN İKİNCİ BİR DEPREMİ YAŞADIK"

Yıkım için komşularının özel firmayla anlaştığını dile getiren Ahmet Ağbat, "Komşularımız yıkım kararı almışlar ama nasıl bir firmayla anlaşmışlar bilemiyorum. Normalde kendi binalarını yıkarken bizim binanın üzerine devirdiler. Bu şekilde nasıl yıkım olur anlamadım. Bu bina yan tarafa, insanların veya araçların üzerlerine düşebilirdi. Hiçbir önlem almadan böyle yıkım yaptılar. Bizim binaya daha fazla zarar verdiler. Benin binam az hasarlıydı. Az hasarlı binamızı düzeltmeye çalışırken ikinci bir depremi yaşadık. Nasıl olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.