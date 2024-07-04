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        Haberler Gündem Güncel Hasarlı binayı yıkarken az hasarlıya zarar verdiler | Son dakika haberleri

        Hasarlı binayı yıkarken az hasarlıya zarar verdiler

        Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı bina iş makinesiyle kontrollü yıkım sırasında yan tarafında bulunan az hasarlı binanın üzerine devrildi. Yıkım için komşularının özel firmayla anlaştığını dile getiren Ahmet Ağbat, "Benin binam az hasarlıydı. Az hasarlı binamızı düzeltmeye çalışırken ikinci bir depremi yaşadık. Nasıl olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:48
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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        Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde 6 katlı binanın yıkımı için bina sakinleri bir firmayla anlaştı ve yıkım için çalışmalar başladı.

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        Yıkım ekiplerinin çalışması esnasında iş makinesinin darbesiyle yıkılan 6 katlı bina, yan tarafında bulunan 6 katlı az hasarlı binanın üzerine devrildi.

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        6 katlı binanın devrilme esnasında etrafı toz bulutları kaplarken vatandaşlar panik oldu.

        Binanın yan tarafa devrilmesi sırasında yaralanan kimse olmazken az hasarlı bina zarar gördü. Yıkım esnasında meydana gelen sesle birlikte vatandaşlar deprem korkusunu bir daha yaşadı.

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        "AZ HASARLI BİNAMIZI DÜZELTMEYE ÇALIŞIRKEN İKİNCİ BİR DEPREMİ YAŞADIK"

        Yıkım için komşularının özel firmayla anlaştığını dile getiren Ahmet Ağbat, "Komşularımız yıkım kararı almışlar ama nasıl bir firmayla anlaşmışlar bilemiyorum. Normalde kendi binalarını yıkarken bizim binanın üzerine devirdiler. Bu şekilde nasıl yıkım olur anlamadım. Bu bina yan tarafa, insanların veya araçların üzerlerine düşebilirdi. Hiçbir önlem almadan böyle yıkım yaptılar. Bizim binaya daha fazla zarar verdiler. Benin binam az hasarlıydı. Az hasarlı binamızı düzeltmeye çalışırken ikinci bir depremi yaşadık. Nasıl olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        #Hatay
        #kahramanmaraş depremleri
        #hasarlı binaların yıkımı
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