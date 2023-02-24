"UMUTLARIMIZ TÜKENMESİN"

Piyano çaldığı anlardan görüntünün, eski mezun öğrencisi tarafından habersiz çekildiğini söyleyen Alkaya, "Ardından kendisinden istedim anı olsun, diye sosyal medyada paylaştım. Daha sonra farklı bir müzisyen kendi hesabında paylaştı. Olumlu dönüşler alınca mutlu hissettim. Bütün büyük yıkımların, ölümlerin olduğu bir bölgeydi. Ben de kendi acımı içimde hissederken bunu müzikle ifade etme amacı duydum. Bu şekilde kendimizi müziğin büyülü notalarına bırakmış oldum. Kendimi en iyi şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Çocuklar için birer umut olmaya gittik. Umutlarımız hiç tükenmesin" diye konuştu.