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Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik

Depremin vurduğu Hatay'da gönüllü görev yaptığı sırada hasarlı okulda piyona çalarken çekilen görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan 29 yaşındaki müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya "Acımızı notalarla gösterdik" dedi

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DHA

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde gönüllü görev yapan müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya, sarsıntıda hafif hasar alan okulun müzik sınıfında piyano başına geçerek, Erik Satie'nin 'Gnossienne 1 notes' bestesini çaldı. 
  • Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik

    Alkaya'nın piyona çalarken çekilen videosu, sosyal medyada gündeme geldi. Deprem bölgesindeki görevi biten ve Ankara'ya dönen özel okulda müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya, DHA'ya konuştu.
  • Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik

    Alkaya, enkazdan kurtulan çocukların acısını hafifletmek için deprem bölgesine gittiklerini belirterek, "Biz enkaz bölgesine gittiğimizde çocuklar için neler yapabileceğimizi düşündük. Bu depremde onlar çok fazla yara aldı. Onların acısını bir an olsun hafifletmek adına çeşitli etkinlikler yapmak için ordaydık. Eğitimciler olarak destek olmak için gittik.
  • Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik

    Piyano çalmam tamamen kendiliğinden gelişti. Okulumuz bize destek oldu, biz de 20 kişilik bir ekiple gönüllü olarak katılım sağladık. Bir okul gördük, fazla zarar görmemişti. Tesadüfen müzik sınıfının penceresinin açık olduğunu gördük. Daha sonra piyanonun başına oturdum. Şarkı Erik Satie'nin ağıt üzerine yazdığı 'Gnossienne 1 notes' adlı bestesiydi. Biz de acımızı notalarla gösterdik" dedi.
  • Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik

    "UMUTLARIMIZ TÜKENMESİN"

     

    Piyano çaldığı anlardan görüntünün, eski mezun öğrencisi tarafından habersiz çekildiğini söyleyen Alkaya, "Ardından kendisinden istedim anı olsun, diye sosyal medyada paylaştım. Daha sonra farklı bir müzisyen kendi hesabında paylaştı. Olumlu dönüşler alınca mutlu hissettim. Bütün büyük yıkımların, ölümlerin olduğu bir bölgeydi. Ben de kendi acımı içimde hissederken bunu müzikle ifade etme amacı duydum. Bu şekilde kendimizi müziğin büyülü notalarına bırakmış oldum. Kendimi en iyi şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Çocuklar için birer umut olmaya gittik. Umutlarımız hiç tükenmesin" diye konuştu.

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