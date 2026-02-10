Hasbi Dede yeniden ifadeye çağrıldı

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, iddiaya göre, Giresun’da sanal medyadaki bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine Dede, yeniden ifade vermesi için adliyeye çağrıldı. Çağrı üzerine adliyeye gelen Dede’nin savcılık ifadesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Dede, Cumhuriyet Başsavcılığının davetinden kısa süre önce bahse konu soruşturmaya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı. Dede, “Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.