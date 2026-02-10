Canlı
        Hasbi Dede yeniden ifadeye çağrıldı

        Hasbi Dede yeniden ifadeye çağrıldı

        Giresun'da hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrılıp, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest kalan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:34 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:34
        Hasbi Dede yeniden ifadeye çağrıldı
        CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, iddiaya göre, Giresun’da sanal medyadaki bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Savcılığın itirazı üzerine Dede, yeniden ifade vermesi için adliyeye çağrıldı. Çağrı üzerine adliyeye gelen Dede’nin savcılık ifadesi devam ediyor.

        Belediye Başkanı Dede, Cumhuriyet Başsavcılığının davetinden kısa süre önce bahse konu soruşturmaya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı. Dede, “Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

        ‘MAHCUBİYET DUYUYORUM’

        Soruşturmada ilgili kişilerin zarar görmemesi adına detay paylaşmayacağını kaydeden Dede, şöyle devam etti:

        "Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm iş birliğini göstereceğim, kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum.”

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
