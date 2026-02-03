Haşhaşın kek dokusuna kattığı yoğunluk ve kendine özgü aroma, bu tatlıyı standart revaniden ayıran temel unsurlar arasında yer alır. Zaman içinde çevre illere ve farklı bölgelere yayılmış, ev mutfaklarında küçük uyarlamalarla hazırlanmıştır. Buna rağmen haşhaşlı revani, malzeme seçimi ve lezzet karakteri bakımından Afyonkarahisar mutfağıyla özdeşleşmiş, yöresel kimliği güçlü bir şerbetli tatlı olarak kabul edilir.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

Haşhaşlı revani, klasik revaninin yumuşak dokusunu haşhaşın kendine özgü aromasıyla birleştiren, şerbetli fakat ağır olmayan bir tatlıdır. Ev ortamında hazırlanırken ölçülere ve aşamalara dikkat edildiğinde hem dengeli bir şerbet emilimi hem de düzgün bir kek yapısı elde edilir.

Haşhaşlı Revani Malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı ince çekilmiş haşhaş

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Haşhaşın ince çekilmiş olması, kek dokusunun daha dengeli olmasını sağlar.

Şerbet İçin Malzemeler (Şerbetin berrak ve akışkan olması önemlidir.)

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Haşhaşlı revani yapılışı için şeker ve su tencereye alınır. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 8–10 dakika kaynatılır. Kaynamanın sonuna doğru limon suyu eklenir ve birkaç dakika daha kaynatılır. Şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Şerbetin soğuk kullanılması gerekir. Yumurtalar ve toz şeker geniş bir kapta açık renk alana kadar çırpılır. Ardından yoğurt ve sıvı yağ eklenir. Karıştırma işlemi kısa süre devam ettirilir. İrmik ve haşhaş eklenerek homojen bir karışım elde edilir. Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek karışıma ilave edilir. Karışım pürüzsüz hâle gelene kadar spatula ile karıştırılır.

REKLAM Hazırlanan kek harcı yağlanmış dikdörtgen borcama dökülür. Üzeri spatula ile düzeltilir. Fırın önceden 170 dereceye ısıtılır. Kek yaklaşık 35–40 dakika pişirilir. Üzeri kızardığında ve kürdan temiz çıktığında fırından alınır. Kek oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirilir. Fırından çıkan sıcak kek, dilimlenir. Üzerine soğuk şerbet kepçe yardımıyla gezdirilir. Şerbetin tamamı kek tarafından çekilir. Bu aşamadan sonra tatlı oda sıcaklığında bekletilir. Haşhaşlı revani en az 2–3 saat dinlendirilmelidir. Dinlendikçe şerbet dengeli biçimde dağılır ve kek dokusu oturur. Servis sırasında üzerine Hindistan cevizi, toz fıstık ya da haşhaş serpilebilir. Haşhaşlı revani, şerbetli fakat dengeli yapısıyla yanında daha sade eşlikçilerle sunulduğunda lezzetini daha net hissettirir. Şekersiz ya da az şekerli çay, tatlının şerbet yoğunluğunu dengeleyerek damakta ferah bir his bırakır ve en sık tercih edilen eşlikçiler arasında yer alır. Türk kahvesi, küçük fincanlarda servis edildiğinde haşhaşın aromatik tadını bastırmadan uyumlu bir karşılık oluşturur. Soğuk içecek tercih edildiğinde sade süt ya da maden suyu, tatlıdan sonra ağızda oluşan yoğunluğu hafifletir. Sunumda birkaç dilim portakal ya da mandalina gibi narenciye meyveleri yer aldığında tatlı sonrası daha dengeli bir kapanış sağlanır. Bu eşlikçilerle birlikte haşhaşlı revani, sofrada ağırlaşmadan keyifle tüketilebilen bir tatlı hâline gelir.

HAŞHAŞLI REVANİ NASIL YAPILIR? Haşhaşlı revani yapımında tatlının dokusunu ve şerbet dengesini korumak, bazı temel ayrıntıların doğru uygulanmasına bağlıdır. Haşhaşın mutlaka ince çekilmiş olması gerekir; iri taneler kekin yapısını bozar ve homojen dağılımı engeller. Yumurta ve şeker yeterince çırpılmalı, karışım açık renk alana kadar bu aşama sürdürülmelidir. Yoğurt ve yağ eklendikten sonra karıştırma süresi uzatılmamalıdır. İrmik ve haşhaş eklendiğinde karışım spatula ile nazik biçimde birleştirilmelidir. Un ekleme aşamasında eleme işlemi atlanmamalıdır. Fırın mutlaka önceden ısıtılmalı ve pişirme süresi boyunca kapağı erken açılmamalıdır. Şerbetleme aşamasında kek sıcak, şerbet soğuk olmalıdır; bu denge sağlanmadığında tatlı ya sert kalır ya da fazla yumuşar. Şerbet ekleme işlemi yavaş yapılmalı, her dilimin eşit biçimde şerbet alması sağlanmalıdır. Dinlendirme süresi tamamlanmadan servis yapılmamalıdır; bu süre sonunda tatlar bütünleşir ve revani istenen kıvama ulaşır. Haşhaşlı revaninin kalori değeri, kullanılan şeker miktarı, haşhaş oranı ve porsiyon ölçüsüne göre değişir.