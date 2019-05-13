Akılalmaz olay geçen cuma gecesi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde meydana geldi. Klinikten dumanların çıkması ile durum hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastanedeki nöbetçi ekipler yangına ilk müdahaleyi yaparken, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenme ihtimali olan bölgelerde gerekli tedbirler alınırken, yangına müdahale eden bir hastane personeli dumandan kısmen etkilendi.

HOCALARIN ODASI GEÇİCİ OLARAK TAŞINDI

Olayın ardından açıklama yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yangının hastanedeki görevliler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, "Dumandan etkilenme ihtimali olan bölgelerde gerekli tedbirler alınmıştır. Yangına müdahale eden bir personelimiz dumandan kısmen etkilenmiş acil servisimizde kısa süreli tedaviyle düzelmiştir. Yangın, poliklinik ve öğretim üyesi odalarının olduğu bölgede gece yarısını geçen zamanda olması nedeniyle hastanemizin işleyişini etkilememiştir. Duman tahliyesi sonrası 9 öğretim üyemizin koridoru dışında kalan alanlar 2 saat sonra kullanıma açılmıştır. Olayda hocamızın odası kullanılamaz duruma gelmiştir. Diğer hocalarımızın odaları hafif etkilenmiş, 9 hocamızın odası geçici olarak taşınmıştır. Hasar tespitinin arkasından tadilat başlamıştır" ifadelerini kullandı.

'BU OLAY ŞİDDETİN ÖTESİNDE BİR DURUM'



Prof. Dr. Ahmet Kızılay, güvenlik kamerası görüntülerinin eş zamanlı incelenerek emniyet görevlileriyle paylaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Olayın faili tespit edilmiş ve suç duyurusunda bulunulmuştur. Fail, ertesi gün gözaltına alınmıştır. Hadiseyi yakından takip ediyoruz. Hastalarına gecesini gündüzünü veren, fedakarca çalışan değerli hocamız Prof. Dr. Çağatay Önal'a geçmiş olsun diyorum. Yaşanılan bu olay şiddetin ötesinde bir durum olup, hepimizin üzerinde düşünmesini ve sağlıkta şiddetin önlenmesine çare aranmasını elzem kılmaktadır. Yangın anından itibaren bizzat sahada takip ettiğim bu elim olayın ucuz atlatılmasından dolayı başhekimimiz ve tüm çalışma arkadaşlarıma, Malatya itfaiyesi ve emniyet görevlilerine teşekkür ediyorum."

DOĞANŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI



Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yangının kundaklanma sonucu çıktığını belirledi. Beyin Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Önal’ın odasına yönelik kundaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen hasta yakını Uğur K. polis ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde gözaltına alındı. Malatya'ya getirilen hasta yakını Uğur K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Uğur K. "kamu malına zarar vermek" suçundan tutuklandı.