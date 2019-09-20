Hastane enfeksiyonuyla mücadelede yeni yol haritası

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, hastane enfeksiyonlarını önlemek için yeni önlemlerin devreye gireceği topyekun bir mücadele başlatılacağını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, hastane enfeksiyonlarının önüne geçmek için yeni tedbirleri hayata geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, "Hastane Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol Danışma Kurulu", Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, başkanlığında toplandı.

HEDEF SIFIR HASTANE ENFEKSİYONU

Hastane enfeksiyonlarını önleme konusunda alınacak tedbirlere ilişkin bilgi veren Meşe, hastane enfeksiyonları kontrol programlarının, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'nin 2005'te yayımlanması ile birlikte ivme kazandığını, Türkiye genelinde tüm yataklı tedavi kurumlarında yürütülmeye başladığını söyledi.

Tüm yataklı tedavi kurumlarının Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ağına dahil edildiğine işaret eden Meşe, yürütülen çalışmalara yönelik olarak yıllara göre verilerin analiz edildiğini ve raporlandığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Meşe, sağlık hizmeti ilişkili hastane enfeksiyon hız verilerine bakıldığında, yapılan çalışmaların olumlu karşılığının alındığını, ancak hedefin "sıfır hastane enfeksiyonu" olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bu çalışmalara bilimsel katkı sağlamak amacıyla 2007'de "Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulduğunu, kurulun, Bakanlığın çalışmalarına bilimsel katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Sağlık hizmeti ilişkili hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi çalışmaları kapsamında, yataklı tedavi kurumlarında yönetmelik hükümlerince enfeksiyon kontrol komitelerinin kurulmasının zorunlu hale geldiğine dikkati çeken Meşe, şunları belirtti: "Yönetmelik ile kurumların kapasitesi esas alınarak tam zamanlı enfeksiyon kontrol hemşirelerinin görevlendirilmesi sağlanarak, kurumlarda bu alanda sürekli hizmet sağlandı. Bu çerçevede kurumlara rehber olabilecek kaynakların oluşturulması adına Bakanlığımızca ilgili alanlara özgü hastane enfeksiyon kontrol rehberleri hazırlanarak, mevcut rehberler güncellenmektedir."

Meşe, ulusal bazda yürütülen çalışmalarda ortak dil birliğinin sağlanması amacıyla da sertifikalı eğitim programlarının oluşturulduğunu, enfeksiyon kontrol hemşireleri ve hekimlerinin de bu programlarda yer aldığını anlattı.

"HASTANELERİN ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ DENETLENECEK"

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, hastane enfeksiyonlarına yönelik olarak hastanelerden gelen verilerin takip edildiğini, sürveyans ağı üzerinden kurumsal verilerin de hastaneler tarafından izlenmesinin sağlandığını vurguladı.

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarının önlenmesi ile ilgili olarak, Türkiye'de tüm yataklı tedavi kurumlarında kurulan enfeksiyon kontrol komitelerinin, bilimsel literatürler esas alınarak hazırlanan, Bakanlık tarafından onaylanan ve yayımlanan standartları, kılavuzları, protokolleri esas alarak, sürveyans programları yürüttüğünü aktaran Meşe, koruyucu önlemleri de bu veriler ışığında uyguladığına işaret etti.

Meşe, Hastane enfeksiyon kontrol komitelerinin güçlendirilmesi ve güncelliklerinin korunması, standart, güvenilir ve doğru veri elde edilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından enfeksiyon kontrol hekimliği ve enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimlerinin de sürdürüldüğünü dile getirdi.

Meşe, şu değerlendirmede bulundu: "Ulusal verilerin değerlendirilmesinde Bakanlığımız tarafından oluşturulan Hastane Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Danışma Kurulu da çalışmalarına devam ediyor. Hastane Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Danışma Kurulu çalışmaları sonrasında sürveyans sistemlerinin güçlendirilmesi için erken uyarı sistemlerinin devreye alınması, el hijyenine uyumun artırılması için çok yönlü stratejilerin uygulanması ve enfeksiyon önleme demetlerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca hastanelerde alınacak enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane kalite standartları içerisinde değerlendirilecek ve denetlenecek."