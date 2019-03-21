İstanbulGöztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçen yıl eylül ayında yaşanan bir saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri ile park yeri sebebiyle tartıştı. Bir kolu alçıda olan şüpheli, tartıştığı güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Bıçaklı şüpheli güvenlik görevlilerinin üzerine bıçakla yürüyerek saldırmak üzere hamleler yaptı.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

İHA'da yer alan habere göre kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek bıçaklı şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli, çevredekilerin de müdahalesi ile ikna oldu ve olay yerini terk etti. Hastane otoparkında güvenlik görevlilerini bıçak çekilen kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde tek kolu alçıda olan şüpheli, güvenlikle kavga ederken bıçağını çekiyor ve güvenlik görevlilerinin üzerine yürüyor, güvenlik ile çevredekiler adamı durdurmaya çalışıyor, şüpheli vazgeçip olay yerini terk ediyor.