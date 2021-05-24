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HaberlerGündem3. SayfaHastanede ikisi doktor 6 kişiye saldırdı! - Haberler
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Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti!

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Van'da trafik kazasında ayağından yaralanan kişinin, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi, 1 polis ve 1 jandarma görevlisini darbettiği belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu

Hastanede ikisi doktor 6 kişiye saldırdı! - Haberler
Hastanede ikisi doktor 6 kişiye saldırdı!
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DHA

Olay, dün Edremit İlçesindeki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisinde meydana geldi. İpekyolu ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde trafik kazası sonucu hastanenin acil servisine kaldırılan ismi açıklanmayan 24 yaşındaki kişi; 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi, 1 jandarma ve 1 polis memuruna saldırarak darbetti.

DHA'nın haberine göre yaşanan olay üzerine, Hastane yönetimi bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaralı saldırgan tedavisi için başka bir hastaneye sevk edildi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Yaşanan şiddet olayı ile ilgili Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, polis, güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla olayın yaşandığı Acil Servis önünde basın açıklaması yaptı. Başhekim Doç. Dr. Çelik, açıklamasına şunları söyledi:

"Bugün burada sağlıkta şiddet, maalesef sevmediğimiz, üzüldüğümüz bir haberi paylaşmak için bir buradayız. Dün gece saat 22.00-23.00 civarı bir trafik kazası sonrası yaralı bir vatandaşımız 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Van Eğitim Araştırma Hastanesi Yetişkin Acil Bölümüne getirildi. Getirilen vatandaşımız, kırmızı alanda tedavi edilmek üzere kabine alındı. Bu sırada tedavi eden doktor arkadaşımızı göğsüne gelecek şekilde darp etti. Daha sonra görüntüleme için tetkikleri yapılırken götüren hastane polisimizi maalesef darp etti, aynı şekilde orada bulunan jandarma personelimizi darp etti. Daha sonra tekrar Acil'e kırmızı alandaki kabine getirilirken 2 güvenlik görevlisi arkadaşımızı darp etti. Bu hastamız trafik kazasından sonra yaralı olduğu için hem hastane güvenliğimiz, hem hastane polisimiz, doktor ve hemşire arkadaşlarımız herhangi bir fiziksel temasta bulunmamaya özen gösterdi. Ancak hastamız maalesef bahsettiğim çalışanlarımızı darp etti. Bu üzücü olayda biz hastane yönetimi olarak tüm çalışanlarımızın yanında olduğunu belirtiyoruz. Vatandaşları, toplumumuzu, hele hele bu dönemde pandemi yükünün bu kadar ağır olduğu bir dönemde sağlık çalışanlarının yanında bulunmaya davet ediyoruz."

SALDIRGAN TEDAVİ ALTINDA

'"Biz hastane ailesi olarak 1,5 yılı aşan bir süredir salgınla mücadele ediyoruz.Vatandaşlarımızın can sağlığı için kendi sağlımızdan oluyoruz." diyen Başhekim Doç. Dr. Çelik, şöyle devam etti:

"Can siperane hizmet veriyoruz. Bu tür sağlıkta şiddet gibi üzücü olaylar hem motivasyonumuzu bozuyor, hem de verdiğimiz hizmetin aksamasına neden oluyor. Dün bu olaya neden olan 24 yaşındaki şahıs, belki geriye dönük bakarsa, bugünkü olaya bakarsa kendisi dahi üzülecektir, bu yaptıklarından dolayı üzgün olacaktır ve belki pişman olacaktır. Sağlıkta tüm toplumun hizmete ihtiyacı var. Bu hassas dönemde vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Saldırganın dizi ve boynunda kırıklar olduğu için ve bu kırıklara rağmen bu şiddeti uygulayan bu kişi şu anda tedavi altında. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunuldu ve hastane polisimiz de gerekli işlemi yaptı. 2 hekim arkadaşımız hem fiziksel, hem şiddete maruz kaldı. 2 güvenlik, 1 jandarma ve bir polis 2 personeli darp edildi. Toplam 6 kişi şiddete maruz kaldı"dedi.

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