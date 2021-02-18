Hastanede nefes kesen operasyon! 0:00 / 0:00

DHA

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak ve yağma' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K.'nin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre polis. yaptığı çalışma sonucu sürekli adres değiştiren Emrah K.'nin Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın ve Doğum Hastanesi'ne eşini muayene getireceğini belirledi.

Bunun üzerine hastaneye temizlik görevlisi gibi giren polis, koridorda bir süre bekledikten sonra muayene odasından çıkan Emrah K.'yi gözaltına aldı. O anlarda güvenlik kamerasına kaydedildi.

Emrah K.'ye yönelik daha önce yapılan iki ayrı operasyonda toplam 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bu nedenle, 2 ayrı yağma olayına karıştığı bu nedenle de hakkında çıkan 23 yıl hapis cezası nedeniyle de 2020 yılı Aralık ayından itibaren hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi. Emrah K'nin emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.