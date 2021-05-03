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Koronavirüs ile mücadele döneminde geçtiğimiz aylarda Aselsan ve Baykar firması ile birlikte Biosys'in geliştirdiği mekanik ventilatörün seri üretimini yapan Arçelik ve Biosys, COVID-19 tedavisinde kritik öneme sahip 'BİO2Flow' yüksek akış oksijen terapisi cihazını ürettiklerini açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerinden bağımsız çalışabilen ve taşınabilen BİO2Flow cihazının sağlık çalışanlarına büyük destek sağlaması hedefleniyor.

Biosys ile geliştirilen 'BİO2Flow' yüksek akış oksijen terapisi cihazının sağlık sektöründe önemli bir adım olduğunu belirten Arçelik Üretim ve Teknoloji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, " Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Biosys, Aselsan ve Baykar iş birliği ile ilk yerli ve milli mekanik 5 bin adet ventilatörün üretimini tamamladık. Şimdi de yine milli seferberlik duygusuyla Biosys ile yeniden ele ele vererek yüksek akımlı oksijen tedavisi sağlayan BiO2Flow ile dünyaya nefes olma hedefiyle yola çıktık.Yoğun bakım ünitelerinden bağımsız çalışabilen ve taşınabilen BİO2Flow cihazımız sağlık çalışanlarına da büyük destek sağlayacak" dedi.

Biosys Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan, "Biosys olarak pandeminin başlamasıyla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde Arçelik, BAYKAR ve ASELSAN firmaları ile güçlerimizi birleştirdik. Tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu ve sınırlı sayıda üretimi bulunan mekanik ventilatörleri, tamamıyla yerli imkanlarla çok kısa bir süre içerisinde üretmeyi başardık. Aradan geçen bir yılın ardından Covid-19 tedavisinde en kritik cihazlardan biri olan BiO2Flow Yüksek Akış Oksijen Terapisi Cihazının Ar-Ge ve üretim çalışmalarını Arçelik ile iş birliği yaparak tamamladık. BiO2Flow Yüksek Akış Oksijen Terapisi Cihazı, pandeminin bu zorlu döneminde canı pahasına sahada mücadele eden sağlık çalışanlarımızın Covid-19 ile mücadelesinde destek olmak amacıyla hastanelerimizde aktif olarak kullanılmaya başlandı." şeklinde konuştu.