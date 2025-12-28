Habertürk
        Hatay'da 4 yeni kütüphane açıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Hatay'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde; Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen tarihi belediye binası ile 4 yeni kütüphane hizmete açıldı...

        Giriş: 28.12.2025 - 20:49
        Hatay'da 4 yeni kütüphane açıldı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentin kültürel mirasını korumaya ve bilgiye erişimi güçlendirmeye yönelik önemli projeleri hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplu açılış töreninde; Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii, Bakanlık tarafından restore edilen tarihi belediye binası ile 4 yeni kütüphane hizmete açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Asrın felaketinin ardından devlet–millet seferberliğiyle yeniden ayağa kalkan Hatay’ın Kurtuluş Caddesi’nde hemşehrilerimizle ve esnafımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığı ülkemizin yarınlarına dair en güzel mesajdı. Ardından, tescilli Kuseyri Konakları’nın dönüştürülmesiyle hayata geçirdiğimiz Hatay Medeniyetler Kütüphanesi’ni ziyaret ettik. Hatay’ın tarihini, kültürünü ve çok katmanlı hafızasını ilimle buluşturan bu kıymetli merkezin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        HATAY’DA 4 YENİ KÜTÜPHANE

        Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Hatay Medeniyetler Kütüphanesi, İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi, Reyhanlı İlçe Halk Kütüphanesi ve Kırıkhan Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi hizmete alındı.

        Kütüphaneler, farklı yaş gruplarına yönelik okuma, araştırma ve üretim alanlarıyla Hatay’ın kültür ve eğitim hayatına katkı sunacak.

        ANADOLU’NUN İLK CAMİSİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

        Depremde ağır hasar alan 1387 yıllık Habib-i Neccar Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun şekilde yeniden inşa ve ihya edilerek ibadete açıldı. Yapılan çalışmalarla cami, özgün mimarisi korunarak depreme dayanıklı hâle getirildi.

        Kent hafızasının önemli yapılarından tarihi belediye binası da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden kamu kullanımına kazandırıldı.

        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Hatay
        #kütüphane
