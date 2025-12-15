Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu! 15 Aralık 2025 Hatay Antakya deprem üssü neresi, büyüklüğü kaçtı, derinliği kaç km?

        Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu!

        Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, Antakya ilçesinde yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Türkiye genelinde gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Hatay'da kaydedilen depremle ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hatay'da deprem oldu. Antakya ilçesinde meydana gelen deprem 4.2 büyüklük olarak kaydedildi. Türkiye'de olan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, 15 Aralık 2025 Pazartesi Hatay depremi

        2

        HATAY'DA DEPREM OLDU

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 12.20'de, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

        Büyüklük:4.2 (Mw)

        Yer:Antakya (Hatay)

        Tarih:2025-12-15

        Saat:12:20:00 TSİ

        Enlem:36.24444 N

        Boylam:36.20028 E

        Derinlik:7 km

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?