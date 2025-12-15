Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu!
Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD, Antakya ilçesinde yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Türkiye genelinde gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Hatay'da kaydedilen depremle ilgili detaylar
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 12.20'de, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.