        Hatay'da afet iletişimi paneli

        Hatay'da kamu kurumlarının iş birliğiyle düzenlenen "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştay Programı" düzenlendi. Programda aralarında Habertürk TV Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'in de panelist olarak yer aldığı gazetecilerin düzenlendiği "Afet İletişimi" paneli de gerçekleştirildi

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) iş birliğiyle, “Krizden Kalkınmaya; Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştay Programı” düzenlendi.

        Programda aralarında Habertürk TV Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'in de panelist olarak yer aldığı gazetecilerin düzenlendiği “Afet İletişimi” paneli de gerçekleştirildi.

        Oturumda; afet dönemlerinde iletişim yönetiminin önemi, kriz anlarında doğru, hızlı, güvenilir ve teyit edilmiş bilginin kamuoyuna ulaştırılması, bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadele, medya kuruluşlarının sahadaki sorumluluğu, kamu kurumlarının bilgilendirme süreçleri ve vatandaşların doğru kaynaklara yönlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Panelistler, afet anlarında iletişimin yalnızca haber verme faaliyeti olmadığını; aynı zamanda toplumsal paniğin önlenmesi, güven duygusunun korunması, ihtiyaçların görünür kılınması ve yardım faaliyetlerinin doğru yönlendirilmesi açısından da kritik bir yönetim alanı olduğunu ifade etti.

        6 Şubat ve devamındaki depremler sürecinde Hatay’da görev yapan basın mensuplarının, ağır saha şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığı belirtilen oturumda; doğru haberin, afet dönemlerinde en az doğru müdahale kadar önemli olduğu vurgulandı. Sahadan aktarılan her bilginin, hem kamuoyunun bilinçlendirilmesi hem de karar alıcı mekanizmaların ihtiyaçları görmesi bakımından önemli bir işlev üstlendiği ifade edildi.

        Panelde ayrıca, kriz dönemlerinde dezenformasyonun toplum üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilere dikkat çekilerek; kamu kurumları, medya kuruluşları ve vatandaşlar arasında sağlıklı bir iletişim zemininin kurulmasının afet yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu kaydedildi. Bu kapsamda, teyit edilmiş bilginin zamanında paylaşılması, resmi açıklamaların vatandaşlara hızlı şekilde ulaştırılması ve medya-kamu iş birliğinin güçlü tutulmasının, afet süreçlerinde toplumsal güveni artıran temel unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
