Hatay'da afet iletişimi paneli

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) iş birliğiyle, “Krizden Kalkınmaya; Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştay Programı” düzenlendi.

Programda aralarında Habertürk TV Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'in de panelist olarak yer aldığı gazetecilerin düzenlendiği “Afet İletişimi” paneli de gerçekleştirildi.

Oturumda; afet dönemlerinde iletişim yönetiminin önemi, kriz anlarında doğru, hızlı, güvenilir ve teyit edilmiş bilginin kamuoyuna ulaştırılması, bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadele, medya kuruluşlarının sahadaki sorumluluğu, kamu kurumlarının bilgilendirme süreçleri ve vatandaşların doğru kaynaklara yönlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Panelistler, afet anlarında iletişimin yalnızca haber verme faaliyeti olmadığını; aynı zamanda toplumsal paniğin önlenmesi, güven duygusunun korunması, ihtiyaçların görünür kılınması ve yardım faaliyetlerinin doğru yönlendirilmesi açısından da kritik bir yönetim alanı olduğunu ifade etti.

6 Şubat ve devamındaki depremler sürecinde Hatay’da görev yapan basın mensuplarının, ağır saha şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığı belirtilen oturumda; doğru haberin, afet dönemlerinde en az doğru müdahale kadar önemli olduğu vurgulandı. Sahadan aktarılan her bilginin, hem kamuoyunun bilinçlendirilmesi hem de karar alıcı mekanizmaların ihtiyaçları görmesi bakımından önemli bir işlev üstlendiği ifade edildi.

Panelde ayrıca, kriz dönemlerinde dezenformasyonun toplum üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilere dikkat çekilerek; kamu kurumları, medya kuruluşları ve vatandaşlar arasında sağlıklı bir iletişim zemininin kurulmasının afet yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu kaydedildi. Bu kapsamda, teyit edilmiş bilginin zamanında paylaşılması, resmi açıklamaların vatandaşlara hızlı şekilde ulaştırılması ve medya-kamu iş birliğinin güçlü tutulmasının, afet süreçlerinde toplumsal güveni artıran temel unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.