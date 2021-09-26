Sezonun açılmasıyla jumbo karidesin körfezde çıkmaya başladığını aktaran Bilen, "Balıkçılar mahsulün iyi olacağı inancındalar. Jumbo karides bundan sonra daha çok çıkacak. Balıkçının el birliğiyle denizdeki mahsulün sürdürülebilir olması için avlanırken çok dikkat etmesi ve yasaklara uyması gerekiyor." diye konuştu.