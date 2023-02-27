Kaldıkları çadır kentte doğum günü pastası istemişti... Dileği gerçekleşti

Balkaya, şunları anlattı:

"Tabii kızımızın bu isteği bizi çok fazla etkiledi. Dernek başkanımız, tekrar Hatay'a dönmemizi, güzel fotoğraflı bir pasta almamızı ve kızımınız bu isteğini yerine getirip doğum gününü kutlamamızı istedi. Biz de hemen pastayı alıp yola çıktık. Kızımızı bulup pastasını getirdik. Onunla berabere doğum gününü kutladık. Biz çok mutluyuz. Kızımıza ve ailesini geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem biz hem kızımız çok mutlu olduk."