        Hatay'da depremzede çiftin yaşadığı konteyner küle döndü | Son dakika haberleri

        Hatay'da depremzede çiftin yaşadığı konteyner küle döndü

        Hatay'da depremzede Ali Aksoy ve eşinin, yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi. Sağlık ocağına gittikleri esnada konteyner yuvaları yanan aile, yeni bir konteynere yerleştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:01
        Depremzede çiftin konteyneri küle döndü
        Hatay'da depremzede Ali Aksoy ve eşinin, yaşadığı konteyner yuva yanarak kullanılmaz hale geldi. Sağlık ocağına gittikleri esnada konteyner yuvaları yanan aile, yeni bir konteynere yerleştirildi.

        İHA'nın haberine göre yangın, Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Mahallede bulunan bir konteyner kentte, elektrik sigortasından kaynaklı yangın çıktı. Depremzede olan 67 yaşındaki Ali Aksoy ve eşi, kan vermek için sağlık ocağına gittiği esnada kaldıkları konteyner yandı.

        YANGINI GÖREN KOMŞULAR EKİPLERE BİLDİRDİ

        Konteynerin yandığını gören komşuların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

        EŞYALARI KÜLE DÖNDÜ

        Çıkan yangında yaşlı çiftin, eşyaları küle döndü. Ali Aksoy ve eşi Hatay Valiliği’nin talimatları doğrultusunda yeni bir konteynere yerleştirildi.

        "SAĞLIK OCAĞINDAN GELDİĞİMİZDE DÜNYA YANMIŞTI"

        Sağlık ocağına gittikleri esnada kaldıkları konteynerde yangın çıktığını öğrendiklerini ifade eden 67 yaşındaki Ali Aksoy, "Sağlık Ocağına kan vermek için eşimle birlikte gittim. Komşularımız yangını görüp bize haber ettiler. Önceden sigortadan küçük bir yangın çıktı ama tamir ettik. Bir daha olmaz diye düşündük. Sağlık Ocağından geldiğimizde dünya yanmıştı. Buzdolabı, iki mikser, elektrik süpürgesi, yastık, yorgan ve giyeceklerimiz hepsi yandı. Ben ve eşim burada kalıyorduk. Ne giyeceğimiz ne de yiyeceğimiz bir şey kalmadı. AFAD başka konteyner verdi, orada yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

        #Son dakika haberler
        #Hatay
