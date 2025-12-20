Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatay'da evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

        Hatay'da evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde bir evden 1 milyon 800 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla aranan Ö.Y., güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip Erzin'de yakalandı; adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 23:09 Güncelleme: 20.12.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın Belen ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Sarımazı Mahallesi'nde bir evden 1 milyon 800 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobiliyle evin önüne gelen bir şüphelinin tanınmamak için motosiklet kaskı takarak içeri girdiğini ve bir süre sonra elinde ağır bir torbayla ayrıldığını belirledi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi Ö.Y, otomobille seyir halindeyken Erzin ilçesindeki uygulama noktasında durdurularak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #belen
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Osmaniye'de emzikli koşu
        Osmaniye'de emzikli koşu
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu